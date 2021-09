‘Es un luto que llevas adentro’, Yadhira Carrillo sobre el tiempo que su esposo ha estado en prisión

El tiempo transcurre desde que Yadhira Carrillo se enfrentó a uno de los episodios más difíciles de su vida, aquel día en que su esposo fue detenido y llevado a prisión. A poco más de dos años de aquel suceso, la actriz no se ha apartado de su marido, asistiendo con puntualidad a cada una de sus visitas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde ha podido charlar en diversas ocasiones con la prensa, sin perder las esperanzas de que muy pronto su compañero pueda salir en libertad. Una vez más, la guapa intérprete ha contado frente a las cámaras cómo ha sido para ella enfrentar este periodo, en el que emocionalmente, según reconoce, las circunstancias no han sido sencillas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la amabilidad que la caracteriza, Yadhira se sinceró al hablar de este aspecto tan personal, definiendo la situación de una manera muy directa, al mismo tiempo en que ahondó en detalles de cómo ha cambiado su vida desde entonces. “Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo. Es una tristeza que llevas adentro, es un luto que llevas adentro…”, confesó en entrevista con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol. Eso sí, en más de una ocasión la estrella de melodramas ha mostrado su fortaleza, dispuesta a seguir adelante y en espera de que todo pueda solucionarse.

De hecho, ha sido a raíz de esta situación, que Yadhira ha meditado sobre las posibilidades que le permitirían dar un giro a la circunstancia que vive, aunque sin apartarse del compromiso de permanecer siempre junto a su esposo, con quien se casó en 2012 y recientemente celebró su aniversario de bodas. “De repente empiezas a sentir ya una tristeza muy profunda que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer un poco en otras cosas la mente. Pero sí es muy importante para mí apoyar y estar y estar…”, dijo durante la charla, aunque sin ahondar en más. Lo cierto es que a la par se mantiene enfocada en otros asuntos, como anteriormente lo ha dejado saber al hablar de su pasión por brindar apoyo a los perros en situación de calle, esto a través de su refugio.

VER GALERÍA

¿Cómo va el caso legal de su esposo?

A lo largo de la plática, Yadhira también fue cuestionada en torno a cómo marchan el caso legal de su marido, quien fue ingresado a prisión en julio de 2019. De lo más reservada, la estrella no se limitó a comentar, defendiendo ante todo la inocencia de su compañero, como lo ha hecho en varias ocasiones desde que su contacto con los medios de comunicación se volvió recurrente. “Igual desde el primer día, igual. No (hay avances en el caso), aquí estamos. Se le investigó a profundidad, salió perfecto. Esto ha sido verdaderamente injusto para un gran hombre, un hombre tan trabajador, tan recto, tan ordenado, tan disciplinado, ni modo…”, dijo visiblemente tranquila, minutos antes de ingresar a Reclusorio para cumplir con su visita.

En ese espacio, Carrillo compartió lo importante que ha sido para ella contar con el apoyo de su familia durante el proceso, lo cual ha sido un gran aliciente en momentos de incertidumbre. Por ahora, está enfocada en seguir junto a su esposo, siempre optimista ante el complejo panorama. “Y mientras está la investigación yo estoy con él. No es una situación preocupante, porque sabemos perfectamente cómo están las cosas desde el día uno. Mientras tanto, acompañarlo, estar aquí con él siempre y eso es todo”, dijo en otra de sus pláticas con la prensa.

VER GALERÍA