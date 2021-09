¡Dos años de amor! Sofía Castro celebra su segundo aniversario con Pablo Bernot

Desde París, ciudad en la que se encuentra, luego de sus vacaciones familiares en la costa francesa, Sofía Castro utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un romántico mensaje a Pablo Bernot con quien celebra dos años de amor. La joven pareja se encuentra de aniversario, una fecha que festejan a la distancia, según reveló la actriz quien, en honor de su relación, sopló la velita de un pastelillo que disfrutó en uno de los sitios más dulces de la capital francesa, Angelina, sitio desde donde estuvo compartiendo algunas instantáneas. En este aniversario, las redes sociales jugaron un papel muy importante, pues fue a través de ellas que refrendaron su amor con cariñosos mensajes.

Desde las primeras horas de este 07 de septiembre, Pablo Bernot le dedicó un romántico mensaje a su novia y con una romántica foto de una de sus escapadas a la playa, le escribió: “2 años y contando. Te amo infinito”. Conmovida por la publicación de su novio, Sofía retomó esta imagen y también la compartió en sus historias, con el texto: “Te amo con todo mi corazón, gracias por tanto”. Minutos después, la joven actriz compartió la imagen de un pastelito con una velita encendida con la que celebró esta especial fecha desde París: “Festejando nuestros 2 años a la distancia, pero ya casi estamos juntitos otra vez. Te amo Pablo. Sí, así de cursi soy”, posteó la actriz sobre esta imagen.

La relación de Sofía y Pablo va tan bien que el joven formó parte de la escapada familiar a la costa francesa, hace unas semanas, demostrando que no sólo ha conquistado el corazón de la actriz, sino que también se ganó la simpatía de su familia política, con quien ya había viajado, en febrero pasado a Vail. Sobre la relación de su novio con sus papás y hermanas, hace unos meses, Sofía habló en entrevista con Ventaneando, donde admitió que se siente muy feliz porque Pablo se lleva de maravilla con los suyos: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, comentó Sofía quien, en esa entrevista también fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar al altar con Bernot.

¿Tienen planes de boda?

En esa charla, Sofía reconoció que, desde que era niña, casarse siempre ha sido su ilusión: “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”, comentó. Sobre si hay planes de boda con Pablo Bernot, dijo: “No, todavía no, es que, si digo que sí hay planes de boda, porque ya lo hemos platicado, ya mañana me van a poner ustedes hasta fecha, entonces, no. Vamos a cumplir dos años y obviamente cuando estás con alguien y va fluyendo mucho la relación y van surgiendo planes, obviamente es algo que se platica”.

Sofía reconoció que la idea de la boda surge en la plática debido a que, durante estos dos años, han mantenido una relación a distancia: “Yo estoy entre Los Ángeles y México, obviamente, sí se ha platicado, pero creo que ustedes serán obviamente los primeros en enterarse”, dijo. La actriz reveló en esta entrevista cómo han hecho para que su relación funcione aunque no viven en el mismo país: “La verdad es que es a base de confianza y respeto, Pablo es un niño que me ha apoyado muchísimo en mi trabajo, yo a él y la verdad es que lo hemos sabido compaginar muy bien”, detalló la actriz.