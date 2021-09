Con su impresionante físico, Vannesa Guzmán vuelve a triunfar en otra competencia fitness

Tras obtener el triunfo a principios de agosto pasado en una competencia de fisicoculturismo, Vanessa Guzmán lo ha hecho de nuevo. Esta vez la actriz, quien dio muestra de su carácter y disciplina para conseguir lo que se propone, fue la estrella de otro concurso ahora realizado en Estados Unidos, escenario en el que se dejó ver aún más tonificada, llamando la atención por su impresionante transformación física. Lo cierto es que la intérprete de telenovelas sigue adelante, más allá de las críticas por parte de algunos de sus detractores, a quienes les ha respondido de manera contundente semanas atrás. Por supuesto, no pudo resistirse a compartir con sus seguidores los detalles de esta nueva aventura, por la cual ha recibido un sinfín de mensajes con felicitaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Según lo dio a conocer Vanessa, la competencia se llevó acabo este 4 de septiembre, y para ello se dejó ver en traje de baño en sus redes sociales, presumiendo sus músculos y los notables logros que ha obtenido a partir de sus constantes rutinas, esto horas previas al gran momento en el que acaparó toda la atención de los jueces. Fue así como la guapa actriz originaria de Chihuahua subió al escenario para competir y llevarse el primer lugar en la categoría principal denominada Bikini Master 45+ CLASS D, un suceso tan importante en esta faceta de su carrera, pues gracias a ello recibió el carnet profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. Por si fuera poco, este especial día también obtuvo dos bronces en Master 40+ F y Bikini 35+ F, por lo que se consolidó como una de las grande en este certamen.

Cabe destacar que la emoción fue tan grande en Vanessa, que expresó su sentir a través de las redes sociales, en donde compartió un video del momento en el que fue nombrada la ganadora del certamen denominado NPC North American Championship. “No tengo palabras para agradecerles a todos ustedes por su apoyo, la nutrición es la parte más importante de un programa, no hay ejercicio responsable sin un excelente plan de alimentación. Gracias por dejarme ser parte de este equipo. Continuaré trabajando duro para obtener más logros”, escribió Guzmán.

VER GALERÍA

En otro momento, Vanessa también profundizó en su agradecimiento, orgullosa de haber obtenido lo que tanto anhelaba desde hace un tiempo, pues recordemos que pasión por el fitness y los hábitos de vida saludables no conocen límites. “De anoche un momento inolvidable. Se logró un objetivo más. Agradecida con la vida, con la gente que me apoya en el día a día y conocen este proceso. Convertirme en atleta profesional BIKINI IFBBPRO es un sueño hecho realidad”, escribió en Twitter. Y claro, para Guzmán ha sido muy importante mostrar su evolución a lo largo de los años en los que ha sido muy disciplinada con sus entrenamientos.

Alza la voz ante las críticas

Días después de haber ganado su primera competencia, Vanessa Guzmán habló abiertamente de la reacción que habían tenido algunas personas al mirar su transformación física, críticas a las que respondió sin más rodeos y con la firmeza que la caracteriza. “No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá que esté como yo’…”, dijo durante una charla concedida a TVNotas.

VER GALERÍA