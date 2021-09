'Nos amo', Andrea Legarreta a Erik Rubín, en su romántico fin de semana en Chicago

Después de su último viaje familiar a Nueva York ciudad donde, en junio pasado, Andrea Legarreta celebró su cumpleaños número 50, la conductora volvió a hacer sus maletas, esta vez, para disfrutar de un romántico fin de semana en Chicago, al lado su esposo, Erik Rubín. A diferencia de su visita a la Gran Mazana donde estuvieron acompañados de sus hijas, Mía y Nina, esta vez, el matrimonio viajó solo. A través de redes sociales, tanto Andrea como Erik compartieron fotos y videos de su paso por Illinois donde visitaron algunos sitios emblemáticos como el Cloud Gate, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, lugar que la pareja usó como telón de fondo para una de sus fotos más especiales.

Sin especificar si viajaron a Illinois, por motivo de trabajo o solo placer, el matrimonio estuvo posteando algunos detalles de su viaje; como la foto que Erik Rubín publicó en su feed de Instagram donde se les ve, en primer plano a ellos, muy juntitos y al fondo la espectacular vista de la ciudad: “Fin de semanas relámpago”, escribió el exTimbiriche. Entre las reacciones que el músico provocó con esta publicación destacó la de Andrea Legarreta quien escribió: “Nos amo”. Más tarde, Andrea Legarreta compartió varias historias de una caminata que realizó con Erik cerca del “frijolito”, como coloquialmente se le conoce al Cloud Gate; en estas imágenes vemos a la pareja, tomada de la mano, disfrutando del panorama que ofrece la ciudad y de la compañía, el uno, del otro.

Como buena familia de artistas, ahora que Mía y Nina han comenzado con sus carreras en el medio del espectáculo, los Rubín Legarreta se han adaptado muy bien a la agenda de cada miembro del clan. Hace un par de semanas, con motivo del primer show de Mía, Erik viajó con ella a San José del Cabo, donde padre e hija aprovecharon su visita para disfrutar de la playa. Después cumplir con ese compromiso de su primogénita (quien recientemente estrenó Flecha, su primer sencillo como solista, un tema que canta a dueto con Chucho Rivas), Erik volvió a emprender otro viaje, pero esta vez al lado de su esposa quien definitivamente es su mejor cómplice durante las vacaciones.

De viaje con... ¿los Rubín Legarreta?

Para nadie es un secreto que la familia adora viajar, de hecho, en 2020, antes de que se cerraran las fronteras por la pandemia, el clan alcanzó a conocer China, país donde posaron para varias imágenes del recuerdo. Debido al gusto que los Rubín Legarreta le tienen a conocer nuevos lugares, hace un par de meses, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si existiría la posibilidad de que compartieron sus aventuras en un reality como De viaje con los Derbez: “Nosotros amamos viajar, entonces, quienes nos siguen en las redes saben que es de lo que más amamos hacer, y en algún momento cuando los vimos dijimos: ‘Uy, nosotros tenemos tanto material’, porque grabamos todo, tenemos todo”, comentó la presentadora en entrevista para Ventaneando.

Aunque reconoció que les encantaría compartir sus anécdotas más divertidas de sus viajes, hay un asunto con el que no está segura de poder lidiar con cámaras las 24 horas: “Al final no lo sé, no sé si a mí me gustaría tener todo el tiempo a alguien más grabando cosas. Siento que nosotros disfrutamos y tenemos el recuerdo de los viajes de nuestros celulares y de nuestra historia para nosotros, de alguna forma, y sí lo llegamos a compartir con el público, pero no sé si me gustaría tener todo el tiempo a un equipo de gente que esté trabajando ahí”, explicó la conductora.