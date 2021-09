La sentida carta que conmovió hasta las lágrimas a Juan Soler: 'Es lo que pienso día con día'

La vida de Juan Soler atravesó por un proceso de cambios tras separarse de Maki, con quien mantuvo un matrimonio de varios años en el que tuvieron la dicha de formar una familia integrada por dos hijas, Mía y Azul. Lo cierto es que, a un tiempo de la ruptura, ambos disfrutan de una relación de cordialidad en la que los acuerdos y el respeto siempre han sido pilares fundamentales. Así lo ha dejado ver el galán argentino durante su reciente paso como invitado del programa televisivo Sale el sol, en donde además participó en una dinámica llamada “carta a mis hijos”, en la que dio lectura a un emotivo texto que si bien él no escribió, le hizo derramar algunas lágrimas frente a las cámaras, pues con esas líneas se buscó rendir una especie de homenaje a los hijos de papás divorciados.

Con el corazón en la mano, Juan dio lectura a las primeras líneas de la carta, en la que se hace énfasis en la importancia de poner de frente al amor más allá de cualquier circunstancia, algo con lo que plenamente se identificó desde el primer instante. “Amados hijos, sé que están tristes y tal vez hasta enojados porque su mami y yo dejamos de estar juntos y no quiero que se sientan así, ni que vean nuestra separación como un abandono ni que crean que no me importan. Al contrario, les juro hijos que han sido, son y seguirán siendo lo mejor que me ha pasado en la vida y que nada ni nadie logrará nunca que renuncie a ustedes…”, se lee en las primeras líneas.

Juan continuó visiblemente conmovido, y con todo el sentimiento dio seguimiento a la lectura en la que al mismo tiempo reiteró lo importante de mantener los lazos familiares. “Son mis número uno, mis personas favoritas, el latido más profundo de mi corazón. Por ustedes me despierto cada día, son mi motivo y mi motor. Ahora toca que vivamos de una manera distinta a como vivíamos antes, toca que no compartamos casa como vivíamos todos los días pero también toca que construyamos juntos un nuevo espacio, nuestro espacio. Porque yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten y cuando no, cuando triunfen y cuando se equivoquen, cuando ríen o lloren, cuando quieran ser escuchados o están en silencio…”.

Finalmente, el protagonista de telenovelas como La Mexicana y el Güero profundizó en el privilegiado lugar que ocupan los hijos ante una circunstancia como esta, en la que el amor siempre será lo más imprescindible. “Hijos míos, no busquen culpables y ni se sientan culpables por nada, las parejas cambian con los años y sus historias también, pero el amor de los padres a los hijos no cambiará nunca. Su mami y yo no estamos en guerra, estamos ajustándonos para ustedes, para que estemos bien todos y no les falte nada y les prometo que ella siempre ocupará un lugar importante en mi corazón porque me dio el mejor regalo del mundo, me las dio a ustedes, sus sonrisas, siempre me quitan las tristezas con sus travesuras, que siempre me hacen reír con sus sueños, que me hacen un mejor ser humano. No saben cuánto los amo, pero se los demostraré día a día, ni estén triste y yo no lo estaré. Los amo, papá”.

La reflexión de Juan Soler

Tras dar lectura a la carta, y con algunas lágrimas, el intérprete expresó su sentir y habló abiertamente de cómo este ejercicio lo tocó profundamente, aprovechando el espacio para enviar un mensaje a sus adoradas hijas. “Parece que la escribí yo, te juro que la leo y es lo que pienso día con día y así lo estamos asumiendo con la mamá de mis hijas, con Maki. Por eso me tocó tanto porque (dije): ‘Esto lo digo yo todos los días’. Las amo profundamente y que mi vida está antes que las de ellas, siempre voy a estar enfrente de ellas para que no les pase nada”, aseguró.

