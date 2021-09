¿Tiene novio? Ale Capetillo responde si está enamorada

Nuevamente instalada en Madrid, luego de su visita sorpresa a México, Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, retomó su actividad como youtuber y consintió a sus suscriptores con un video en el que respondió Preguntas jugosas, título que eligió para este clip donde contestó los cuestionamientos más recurrentes que le hacen sus fans. Además de hablar de cuánto tiempo se quedará en España y reconocer que tiene un tatuaje en la muñeca derecha, en forma de luna, que se realizó con su hermana, Ana Paula, cuando estuvo en La Madre Patria, hace un par de meses, la influencer habló, por primera vez, de su situación sentimental. Ale reconoció que la pregunta que más le hacen es, si tiene novio, una incógnita que despejó revelando que se encuentra soltera.

“¡La pregunta más esperada ha llegado!”, comentó casi al finalizar el video, cuando decidió hablar del tema en el que su público ha mostrado más inquietud: “Dije: ‘La voy a dejar hasta el final’, comentó divertida, advirtiendo que sería muy breve: “¿Tengo novio?”, comentó para después reconocer: “No, no tengo novio. Estoy soltera”. La joven continuó: "¿Por qué no tengo novio ahorita?, no me gusta forzar las cosas, si no llega el hombre indicado. Y si me enamoro y me voy para atrás y me vuelve loca, no lo voy a forzar, no me gusta como estar buscando afuera”. Aunque ahorita está enfocada en el trabajo y en su nueva vida en Madrid, confesó que, en ocasiones, sí le gustaría estar en pareja: “Sí hay un momento que en el que sí digo -por qué yo ya sé qué es estar en una relación-, es bonito y es padre enamorarse y es padre el sentimiento”, explicó.

Ale aseguró que hay una razón muy importante por la cuál no ha querido comenzar una relación en este momento: “Tengo que aprender a disfrutar las etapas en las que estoy y, si la vida no me está poniendo al frente alguien del cuál enamorarme, pues voy a disfrutar estar soltera, siento que tengo mucho en mi vida ahorita”. La influencer aseguró que, aunque no se niega a la posibilidad, no cree que sea el tiempo correcto: “Para nada estoy cerrada en tener un novio, no me gusta entrar en una relación si no puedo dar mi 100, o sea, no me gusta entrarle a nada si no puedo dar mi 100, me frustra. Yo sé que va a haber gente que me diga: ‘Ale no puedes exigirte tanto, no en todo puedes dar tu 100’, pero, yo trato y sé que, ahorita, no podría dar mucho de mí en una relación, mucha de mi energía está enfocanda en el trabajo, en la universidad, necesito aprender a vivir sola, necesito un balance y todavía no lo encuentro”, puntualizó.

La youtuber también fue cuestionada sobre su historial amoroso: “¿He tenido novio?, sí, sí he tenido novio. ¿He estado enamorada?, sí, sí he estado enamorada”, reconoció. Fue en ese momento en el que la joven habló de sus exparejas, para quienes solo tiene buenos comentarios: “He tenido la suerte de que mis exes son unas grandes personas, son unos hombres muy auténticos y la etapa que he vivido con ellos ha sido una súper bonita etapa”, comentó. Aunque habló muy bien de ellos, prefirió cambiar el tema y aseguró: “Pero bueno, ahorita ya no me he vuelto a enamorar. Es un tema que, si quieren, hablamos del amor otro día, porque esto se va a hacer muy largo”, comentó entre risas.

¿Qué se necesita para enamorarla?

Tras confesar que se encuentra soltera, Ale reveló qué es lo que necesita un galán para conquistarla, para sorpresa de sus seguidores el requisito sólo fue uno: “Con que sea un hombre auténtico, con eso me basta”, reveló convencida. La joven reconoció que es cautelosa con el amor: “Me he vuelto fría, con las barreras arriba y todo”, debido a esto, está segura que, cuando el amor vuelva a tocar a su puerta, será por algo: “En el momento en el que me enamore, de verdad, en el momento que yo les comparta que estoy con alguien o que lo vean en las redes sociales, lo que sea, es porque, de verdad, voy a estar muy enamorada, así que espero que recuerden este video”, comentó entre risas. Por último, Ale se dijo abierta a que la vida la sorprenda: “No sé, no sé qué pase en el futuro”, finalizó.