‘Nosotros somos todo’, la novia de Demián Bichir pública su primera foto juntos

¡Es oficial!, Demián Bichir está enamorada. Después de que hace unas semanas el actor compartiera en el feed de su Instagram tres imágenes de la bailarina de ballet, Victoria Aletta, a quien le dedicó un romántico mensaje, esta tarde, fue ella quien tomó su perfil en esta red social para compartir su primera imagen juntos. El actor le vuelve a dar una oportunidad al amor, luego del sensible fallecimiento de su esposa, la actriz, Stefanie Sherk, quien lamentablemente murió en abril de 2019. Durante estos dos años, el actor quiso atravesar su duelo alejado de los reflectores y, de alguna manera, también de las redes sociales, donde pocas ocasiones comparte detalles de su vida privada; sin embargo, ahora que está enamorado, lo hemos visto más activo.

Hace unas horas, la bailarina compartió la que se ha convertido en la primera foto al lado de Demián. Para hacer la presentación oficial de su novio en redes sociales, la Italiana eligió una instantánea en la que se ven muy cerquita, mirándose a los ojos, en lo que parece una cena romántica para dos. En este post, Victoria dejó ver que, en su relación, se dicen hablan en varios idiomas. Para describir esta imagen, la bailarina comenzó escribiendo en italiano: “Todo es amor, eres mío. Mi felicidad”, continuó con una frase en inglés: “Tú y yo, somos todo lo que necesitamos”. Y remató con una leyenda en español que decía: “Nosotros somos todo”. Conmovido por esta clara dedicatoria de amor, el mexicano comentó: “Mi hermosa mujer”.

En la foto, Victoria aparece tocando el rostro del actor, mientras se miran tiernamente a los ojos. Después de muchos meses de no dejarse ver en público, llamó la atención del look Bichir quien aparece luciendo una gorra que sólo deja al descubierto parte de la barba blanca que forma parte de su nueva imagen. En la foto, aparece, en primer plano, una copa de vino, por lo que hace evidente que fue captada durante una cena. Más allá de su imagen, en esta instantánea resalta la ilusión con la que los novios se miran, Demián incluso aparece esbozando una coqueta sonrisa. Debido a que Victoria aparece de perfil, su larga cabellera castaña, no se ve el gesto que le está haciendo al mexicano.

Victora Aletta, la gran inspiración de Demián

Antes de que Aletta hiciera oficial su romance con Demián, él ya le había hecho una declaración de amor público. Fue el pasado 16 de agosto cuando el actor publicó un álbum de 3 imágenes de la bailarina en acción, para acompañar estas instantáneas, posteó un poema que con el que le expresó su amor: “Te brindaste con suave belleza sobre el concreto de este caótico mundo, justo en medio de la prueba más grande que haya vivido la humanidad. Exactamente de la misma forma en que los ángeles caminan la tierra tú bailaste como un suspiro etéreo de esperanza…”, escribió en la primera parte de este mensaje en el que Bichir plasmó sus sentimientos hacia la italiana.

Con este poema, el mexicano dejó claro que la mujer que le devolvió la sonrisa, además, se ha convertido en una gran fuente de inspiración para su faceta como escritor: “Tan dulce. Tan brava. Tan inmaculada. Entraste a mi vida sin aviso. Y después abriste tu corazón para albergar al mío. Nos sujetamos fuerte. Nos amamos en lo más alto. @victoria_aletta”, finalizó Demián quien, con este post, de alguna manera, le informó a sus seguidores que el amor ha vuelto tocar a su puerta y que está feliz con esta nueva ilusión.