Jimena Pérez sobre su hijo Iñaki: ‘Es un gran maestro, te enseña a disfrutar y a ver la vida de manera diferente’

Aprovechando su estancia en México, donde graba Masterchef Celebrity, Jimena Pérez concedió una entrevista en el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda donde abrió su corazón y habló de cómo ha cambiado su vida desde que se mudó a Madrid, ciudad en la que vive desde hace dos años. Como lo dijo cuando se despidió de Ventaneando, la conductora y su la familia eligieron España para que Iñaki, recibiera las mejores terapias para tratar el trastorno del neurodesarrollo que padece; en ese sentido, La Choco se sinceró y habló de cómo esta situación los ha unido para lidiar con la falta de información que existe sobre el tema, tal como les ocurrió hace unas semanas cuando fueron víctima de un acto de discriminación.

La presentadora reveló que con el amor que todos los miembros de la familia le tienen a Iñaki ha creado un excelente equipo que lo ayuda a avanzar satisfactoriamente con sus terapias: “Con este tipo de situaciones o separa por completo a la familia o la une, es difícil, sobre todo, porque nadie se lo espera, te preguntas, ¿pero por qué?, ¿cómo?”. En ese sentido, La Choco recordó que cuando recibieron el diagnóstico, tanto para Rafa Sarmiento, como para ella, fue retador: “Los dos llorábamos mucho y el temor que te da es que, yo quiero que sea independiente, yo quiero que el día que yo no esté, él pueda llevar una vida, lo más normal que se pueda, porque ese es el terror que tienes, porque cuando tú estás vas a hacer hasta lo imposible por tus hijos, pero yo decía: ‘¿Cuándo yo no esté?’”, comentó la periodista quien, aseguró, por esta razón alza la voz en nombre de su hijo cuando se requiere.

La conductora de Ventaneando reconoció que, en el caso de Iñaki, hay un avance notorio que le permite tener una vida plena: “Afortunadamente, la profundidad de Iñaki no es tanta (…) Hay muchas cosas que hace que Iñaki pueda llevar una vida más normal. Digamos que tenemos esta fortuna. Yo siempre le digo a Rafa, hay que darle gracias a Dios, porque Iñaki tiene un trastorno que hemos tratado con terapias. Él es feliz a su manera, le gusta estar con su familia, le encanta nadar, le encanta correr (…) Le digo a Rafa hay que agradecer que es un niño feliz, que disfruta, la pasa bien, no necesita operaciones, no necesita cosas que hay que intervenirlo y al final lo sufren, él no lo sufre, él es feliz con la gente que quiere y yo creo que también hay que aprender a valorar este tipo de cosas, tampoco hay que pensar que es una tragedia”, comentó la ojiazul.

La bendición de tener a Iñaki

Jimena resaltó que la situación que enfrenta Iñaki vino a fortalecer los lazos familiares y llenarlos de buenas lecciones: “La verdad, si volviera a tener a Iñaki, me encantaría tenerlo igualito, porque además es un gran aprendizaje, es un gran maestro, te enseña a disfrutar y a ver la vida de manera diferente”, comentó orgullosa. Por último, la conductora reveló que su hijo, sin duda, ha sido de los mejores regalos que la vida le dio: “Yo lo veo como una bendición, una bendición para volvernos mucho más sensibles y mucho más empático, no sólo con los niños que tienen autismo, sino con otro tipo de enfermedad, de discapacidad, trastorno, llámese como se llame, lo ves diferente”, finalizó.