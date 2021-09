¡Felices 60! Eugenio Derbez celebra su cumpleaños más especial cobijado por su familia

Entre globos y un pastel realizado por sus “hijos adoptivos” (el grupo de tik tokers que está apoyando), Eugenio Derbez celebra este 2 de septiembre su cumpleaños número 60, una fecha que no pasó desapercibida en redes sociales, donde su familia, amigos y fanáticos le enviaron cariñosas felicitaciones desde las primeras de este jueves. El comediante arrancó su festejo compartiendo un clip que le hizo su Familia Digital en Tik Tok que compartió acompañado de la frase: “¡Feliz cumpleaños a mí!”. El video contó con la participación de su esposa, Alessandra Rosaldo, quien fue la encargada de hacerle llegar el pastel y decorar la sala de su casa con globos. Así, con esta sorpresa, el cineasta dio inicio a los festejos por su cumpleaños número 60.

Desde muy temprano, el actor recibió una de las felicitaciones más especiales, se trata de la que le escribió su primogénita, Aislinn Derbez, quien, con una foto captada en su infancia, le dedicó un lindo mensaje a Eugenio. Apenas la semana pasada, padre e hija disfrutaron de un viaje juntos a Nueva York, donde el comediante participó en el show de Jimmy Fallon: “Hoy es cumpleaños de esta personita que amo con todo mi corazón. Hemos pasado de todos juntos, altas y bajas y siempre, siempre, siempre está ahí para mí (a su manera), en las buenas y en las malas y eso me hace sentir demasiado afortunada y agradecida de tenerlo. Y, bueno, ya que a ustedes los ha llenado de carcajadas por tantos años, se merece que lo feliciten más que nunca, porque es un cumpleaños muy especial”, escribió Aislinn.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, José Eduardo Derbez también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto al lado de su papá y un mensaje: “¡Feliz cumpleaños, ya no crezcas! Te amo y que la pases increíble, yo invito los tragos”, escribió el actor en este post con el que provocó la reacción de más de 100 mil de sus seguidores. Por su parte, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, tenía preparados varios detalles para el cumpleañero. Además de ser la gran cómplice de los tik tokers, Alessandra también publicó un video en el que hizo un recorrido en imágenes de sus años al lado del comediante, desde una salida con su hija Aitana, hasta el día en el que se estrenó No se aceptan devoluciones en el Festival de Cine de Sundance: “Celebro, agradezco y bendigo tu vida, deseando que sigas brillando, triunfando y realizando todos tus sueños, rodeado de amor y gozando siempre de salud”, escribió la actriz y cantante como descripción de este video que musicalizó con el tema de Los Beatles, In My Life.

Su divertido festejo.

Además de los videos, Alessandra compartió un par de fotos de cómo celebró el cumpleaños número 60 del comediante. Según mostró en las imágenes, Eugenio sopló la velita de su pastel en la intimidad de su hogar, con dos invitadas de lujo, Alessandra y la pequeña Aitana. La vocalista de Sentidos Opuestos acompañó estas instantáneas de un texto en el que resaltó el lado más humano del cumpleañero: “Podría escribir un libro, literal, sobre mi historia de amor con este hombre maravilloso y hablarles sin parar de lo que su presencia en mi vida ha significado a lo largo de todos estos años. Y es que Eugenio es de esas personas que dejan huella que, si tienes la suerte de topártelo, mirarlo a los ojos, tomarte una foto o quizá tener una conversación con él, te habrá impactado para siempre”, escribió Alessandra.

En otra parte de esta felicitación, Alessandra resaltó el amor que le imprime Eugenio a la convivencia familiar: "No he conocido a nadie más entregado a su familia, a su carrera y a su público con el que, sin importar qué esté haciendo o dónde se encuentre, siempre se dará el tiempo de regalar una sonrisa, una foto o de agradecerlas muestras de cariño que le llueven todos los días. Les diría que es mío, pero la realidad es que Eugenio es de todos, porque en su corazón hay espacio para cada uno de los millones de seres humanos que lo seguimos, lo admiramos, lo aplaudimos y lo amamos”. Por su parte, Eugenio compartió una imagen en la que posó por sus 60 años junto a la que escribió: “Gracias, gracias, gracias a todos los que me han felicitado. Ha sido un cumpleaños lleno de amor. He recibido todos sus mensajes y se me llena el corazón con cada uno de ellos”.