Galilea Montijo comparte cómo es la relación con la ex de su esposo, Fernando Reina

El amor es incontenible en el corazón de Galilea Montijo, quien está enteramente orgullosa de la gran familia que ha formado a lo largo de diez años junto a su esposo, Fernando Reina. De hecho, la conductora del programa Hoy ha extendido su amor por los hijos mayores que el funcionario procreó en su pasada relación sentimental con Paola Carus, con la que lleva una estrecha amistad, misma de la que ha hablado con total apertura durante una reciente entrevista. Recordemos que en más de una ocasión ambas han compartido especiales momentos familiares, tal cual lo ha revelado la presentadora a través de sus redes sociales, feliz de la estabilidad por la que atraviesa su vida en este momento.

Tan amable como siempre, Galilea ahondó en detalles de la amistad que mantiene con Paola, a quien incluso ha invitado a participar en algunos segmentos del matutino Hoy, ya que ella es una reconocida chef en el puerto de Acapulco. “Desde un inicio, la verdad es que siempre nos hemos llevado increíble, Fer dijo: ‘¿Qué hice?’, porque yo la adoro, es una cosa de los tres, no es de que: ‘Ay, Galilea a la que le cae bien’. No, es una cosa de los tres…”, expresó Montijo en entrevista con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Por supuesto, Galilea también hizo énfasis en lo mucho que le llena el corazón de felicidad extender su cariño a Claudio y Alexis, los hijos de su esposo, a los que de igual manera ha cobijado como si fueran suyos. “Yo me he ganado el amor de esos niños, son mis hijos, y siempre se lo he dicho a Fer: ‘Si tú y yo el día de mañana, que espero que no pase, por cualquier cosa… esos niños son mis hijos’. Yo me he ganado ese amor y ella lo sabe…”, reiteró sonriente la guapa tapatía, que ha sido muy transparente al abordar este importante aspecto de su vida personal de manera pública. “Mateo igual adora a Paola y adora a sus hermanos, y aquí los ganones son los hijos, siempre les he dicho…”, agregó.

Durante la charla, Montijo además echó por tierra los rumores que en ocasiones han circulado, mismos en los que se pone en duda la buena convivencia que lleva con Paola, versiones a las cuales les ha restado importancia, pues si algo tiene muy claro es que es siempre ha sido partidaria de mantener la cordialidad entre los suyos. “Una vez inventaron una historia de esas de novela, que siempre les he dicho… pero al tiempo hay que dejarle los chismes, el tiempo es el mejor amigo de todas esas especulaciones y chismes…”, afirmó, dando una lección de madurez y siempre dispuesta a manejar cualquier circunstancia en torno a su ámbito personal de la manera más adecuada.

La mejor cómplice de los hijos de Fernando

Recientemente, Galilea celebró el cumpleaños del menor de los hijos de su esposo, Claudio, al que consintió con un pastel y un improvisado festejo de cumpleaños, tal cual lo mostró en sus redes sociales. Pero no solo eso, porque la presentadora también acompañó en días pasados al mayor de los hermanos en su nueva aventura, luego de que este se mudara a Estados Unidos, en donde busca hacer realidad su sueño como piloto aviador. “Fuimos a dejarlo, se nos fue a estudiar, él su sueño es ser piloto… Está feliz el chamaco, nosotros tristes por haberlo dejado, pero él está feliz y nosotros apoyándolo y feliz de ver que está cumpliendo uno de sus sueños, ojalá que así sea”, apuntó.

