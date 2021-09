¡Abran paso a la cumpleañera! Más espectacular que nunca, Salma Hayek celebra sus 55 años

Más guapa que nunca, este 2 de septiembre, Salma Hayek celebra sus 55 años. Desde hace unos días, la actriz se encuentra en un paradisíaco destino disfrutando de la playa, desde donde posó para una foto para la que no necesitó producción, ni filtros, consiguiendo el retrato de cumpleaños más especial con el que dejó claro que su belleza es natural y que llega a esta edad más espectacular que nunca. La mexicana eligió una fotos de sus recientes vacaciones en Bora Bora, hasta donde viajó, desde hace unas semanas, con su esposo, François-Henri Pinault, y su hija, Valentina Paloma. En estas vacaciones también estuvieron invitados su gran amigo, el director mexicano, Alfonso Cuarón y sus dos hijos, Olmo y Bu, con quien la actriz tiene una amistad que se ha hecho viral.

Aunque ha estado muy desconectada de las redes sociales, hace un par de horas, Salma se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores esta imagen con la que le dio gracias a la vida por un año más: “¡Feliz cumpleaños 55 para mí! Lista para nuevas aventuras”, escribió en la descripción al lado del hashtag #Vivalavida. En la instantánea, aparece Salma, parada a la orilla del mar, mirando al horizonte con un bañador de una pieza que acentuó su figura. De esta publicación destaca que la actriz apareció sin gota de maquillaje y con la cabellera suelta, peinada hacia atrás, un look muy natural con el que decidió disfrutar de su cumpleaños. Este es el segundo año consecutivo que Salma celebra su cumpleaños con una foto en la que presume su figura, pero sobre todo, la mujer en la que se ha convertido, luego de años trabajando por alcanzar sus sueños, tanto personales, como profesionales. El año pasado, la mexicana posó para una imagen muy parecida, pero con Mykonos, Grecia, como telón de fondo.

Esta publicación provocó la reacción de más de medio millón de seguidores, entre ellos, famosos de la talla de Melanie Griffith, con quien mantiene una amistad desde hace años. También resaltó la felicitación del actor Pierce Brosnan que le escribió, en inglés: “¡Feliz cumpleaños!”. La actriz también recibió la felicitación de artistas mexicanos como Juan Manuel Bernal, quien participó en la serie producida por Hayek Monarca: “¡Felicidades! Querida y admirada Salma. Que sigas con esa alegría y esa energía que te caracteriza porque de belleza, sobra. Abrazos y bendiciones siempre”, escribió el histrión quien, en 1995, compartió créditos con ella en la reconocida cinta El callejón de los milagros, un proyecto que se convirtió en la gran puerta de entrada de Salma al cine, una ilusión que tenía desde que era una niña, según le contó la productora a Andrea Legarreta en una entrevista, realizada en 2019, con motivo de la promoción de Monarca.

Salma, convertida en un referente del cine

Durante aquella visita a nuestro país, Salma le contó cómo fue que descubrió que su futuro estaba en el séptimo arte: “Vi una película que se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolates y me di cuenta que, había un universo paralelo a este universo en el que todo era posible, el río podía ser de chocolate, las flores de dulce, todo era posible, o sea, podías ir al pasado, al futuro y me enamoré del cine. Yo dije: ‘De aquí soy’. Nunca pensé: 'De aquí soy del ambiente artístico', más bien, yo quería ser parte de este mundo donde no había límites. Como dice que solo se vive una vez, yo quería vivir muchas veces e inventar mundos, el cine y de eso es de lo que yo me enamoró”, comentó la veracruzana quien, no sólo cumplió su sueño de actuar en cine, ahora, se ha convertido en productora y directora, triunfos que pudo cosechar gracias a su constancia, disciplina y amor a la profesión.

En esa charla, Salma reveló por qué, en medio de su éxito en las telenovelas con su papel de Teresa, decidió dejarlo todo y apostarlo a su sueño en Hollywood: “Soy tan vieja y cuando yo era joven y estaba aquí, no había cine. Quizás pensé que ser actriz hubiera sido la parte más fácil para entrar a ese mundo. Si supiera lo que sé hoy, en aquel momento, me hubiera dado cuenta que, en realidad, quería dirigir, producir”, confesó. Por último y para sorpresa de todos, Hayek reveló que nunca buscó la fama: “La verdad cuando, de repente, me volví famosa, tampoco me sentí tan cómoda, así como que esto es lo mío, quizá por eso también tuve el valor de decir: ‘Me voy y si no me va bien en Estados Unidos y pierdo la fama, bueno, pues la pierdo”, reconoció.