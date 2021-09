Enamorado, Regé-Jean Page se deja ver por primera vez en público junto a su novia El galán de The Bridgerton se hizo acompañar de su chica en una importante velada

En un abrir y cerrar de ojos, Regé-Jean Page se convirtió en el actor de moda gracias a su interpretación del Duque de Hastings en The Bridgerton, producción con la que consolidó el éxito y no solo eso, sino que también logró colocarse en la lista de los galanes más cotizados de la pantalla chica. Desde ese entonces, los aspectos ligados a su vida sentimental han sido de total interés para sus fanáticas, quienes no han perdido de vista su rastro a lo largo de estos meses, especialmente desde que hiciera oficial su salida de popular serie. Sin embargo, su nombre ha vuelto a acaparar titulares, luego de que el intérprete hiciera su primera aparición pública de la mano de su novia, instante que fue captado por la lente de los fotógrafos y que sin duda ha dado pie a toda una conversación.

Fue la noche del 1 de septiembre cuando Regé dio la sorpresa durante su asistencia a la gala 2021 de British GQ Men of Year Awards, celebrada en la ciudad de Londres, instante en el que el galán irrumpió la escena al caminar de la mano de una guapa chica de nombre Emily Brown. Ambos trataron de abrirse paso entre los fotógrafos, incluso evadiendo la lente, tal cual se aprecia en las imágenes que se han viralizado y en las que ninguno de los dos mira directo a la cámara. Lo cierto es que esta aparición ha sido de lo más comentada, sin dejar de mencionar el grato momento que vivió el intérprete, pues tuvo la fortuna de compartir con su novia la felicidad por su reciente triunfo, al ser ganador en la categoría del Premio a la Mejor Actuación del Año por su participación en The Bridgerton.

Cabe destacar que Regé se dejó ver impecable para esta importante cita, eligiendo un atuendo de traje verde esmeralda que lo hizo lucir elegante, mientras que su novia optó por un blazer negro coordinado con un pantalón del mismo color. Elegantes, ambos dieron así una inolvidable sorpresa, siendo esta la primera vez en que los enamorados aparecen juntos y siendo partícipes de un momento importante. Recordemos que en febrero de este mismo año, las alertas se encendieron en torno al intérprete, quien fue captado de lo más cercano y cariñoso junto a Emily de paseo por las calles nevadas de Londres, según lo dio a conocer en su momento el Daily Mail, medio que además publicó imágenes en las que se observan los dos compartiendo un abrazo.

Lo cierto es que este es un gran momento para Page, quien a pesar de que su salida de The Bridgerton no deja de enfocarse en nuevos proyectos, los cuales incluyen participaciones en el thriller The Gray Man y la adaptación de Dungeons & Dragons, tan solo por mencionar algunos de los importantes compromisos en los que ahora se ocupa.

¿Qué sabemos de Emily Brown?

Por supuesto, tras esta aparición pública junto a su novia, los fanáticos de Page han querido conocer también todo en torno a Emily, quien lleva una vida alejada de los reflectores. Sin embargo se sabe que ella es copywriter de profesión para importantes compañías, enfocada también al futbol como una de sus pasiones, y por la cual forma parte de Football Beyond Borders (FBB), una organización que, a través del deporte, busca brindar apoyo a los jóvenes, sobre todo a aquellos que provienen de círculos vulnerables. Del mismo modo, el misterio ha crecido en torno a esta guapa chica, pues no tiene redes sociales, según se ha podido saber a lo largo de estos meses.

