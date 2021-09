¡Por fin! Después de más de dos años, Vanessa Huppenkothen se reencuentra con su papá

Con gran emoción, Vanessa Huppenkothen compartió en sus redes sociales la reacción que tuvo su papá, Dieter Huppenkothen, al verla llegar de sorpresa a Croacia, país al que arribó después de una verdadera travesía. Dejando claro que para ella no hay imposibles, la presentadora utilizó varias historias en Instagram para compartir con sus seguidores su encuentro con su papá a quien no veía desde hace más de dos años debido a las restricciones sanitarias que hay en Alemania por la pandemia. El pasado lunes por la noche, la presentadora compartió con sus seguidores que estaba en Venecia desde donde se trasladaría en auto al sitio donde se encontraba su papá, antes de llegar a su destino, la presentadora aprovechó su estancia en esta espectacular ciudad italiana para recorrer sus canales a bordo de un bote.

Feliz de poder abrazar por fin a su padre, anoche, Vanessa compartió varias historias de cómo la recibió su papá quien no tenía conocimiento de que la rubia se encontraba en el viejo continente para visitarlo, tal como lo explicó la conductora en un clip, donde explicó cuál era el motivo de su viaje: “Hace dos años que no veo a mi papá y por restricciones, en Alemania, no dejan entrar a los mexicanos en este momento, entonces, mi papá está en Croacia y decidí caerle de sorpresa, mi primera parada es Venecia (…) me voy a ir manejando (a Croacia). A ver qué cara pone, como buen alemán, no se sabe si se va a poner de buenas o igual hasta me regaña”, explicó la conductora quien hace unas horas disfrutó de la reacción de su papá quien, para nada se molestó, más bien se mostró feliz de poder estar con su hija.

A través de una imagen y un clip donde la vemos hablando alemán, Huppenkothen compartió con sus fans imágenes con su papá con quien también posó para una foto, una de las pocas que la conductora ha compartido al lado de don Dieter en redes sociales. Ya instalada en Croacia, Vanessa volvió a utiliza esta red social para compartir un poco de lo que está haciendo en estas vacaciones donde, aprovechando el verano, desempacó su traje de bajo, sombrero y lentes para visitar la playa: “Pues ya, por fin llegué a Croacia, estoy en un pueblito que se llama Umac la zona se llama Istria, ubicado en el mar Adriático, por ahí mi papá”, comentó mientras grababa un poco de este sitio. Como si se tratara de uno de los reportajes para televisión, Vanessa resaltó las características de las playas europeas: “Son bastante distintas, no hay arena, son de piedra, no hay palmeras”, comentó mientras mostraba el espectacular horizonte.

Aunque tenía mucha expectativa de cómo reaccionaría su papá al verla, luego de su viaje trasatlántico, cumplió con su cometido de emocionar a su padre con quien tiene una relación única pues, según le confesó en el pasado a José Ramón Fernández, en ESPN, es gracias a don Dieter Huppenkothen que nació su gusto y pasión por el futbol, deporte del que es una gran fanática. La conductora reveló que debido a que su papá fue jugador profesional en Alemania, creció con el ambiente futbolístico en casa: “Me encanta el futbol, crecí rodeada de futbol toda mi vida”, comentó para luego revelar que en qué escuadra jugó: “En el Schalke 04, ahí jugó mi papá, era defensa, en los setentas, más o menos. Era rudo, digo, nunca lo vi jugar, pero me imagino que era rudo”, explicó.

Su inolvidable paso por un castillo veneciano

Previo a la reunión con su papá, luego de más de dos años de no verlo, Vanessa disfrutó del tiempo que pasó en Italia donde, antes de manejar durante más de dos horas y media a Croacia, la presentadora se detuvo en un castillo donde su arquitectura la dejó con la boca abierta. Por el mismo medio por el que ha estado documentando todo su viaje, publicó varios videos de su recorrido por el Castillo de Miramar, ubicado en Trieste. Hubo un dato muy especial que llevó a la conductora a este lugar: “El castillo de Miramar era el hogar de Maximiliano y Carlota antes de viajar a México”, escribió sobre una foto donde la vemos posar con la construcción a sus espaldas.