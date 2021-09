¡Un tierno vistazo! Ximena Navarrete comparte el ultrasonido 3D con la carita de su bebé La ex Miss Universo dio la sorpresa a sus 26 semanas de embarazo

Con plena ilusión, Ximena Navarrete cuenta los días para la llegada de su bebé, una dulce espera de la que ha hecho partícipes a todos sus seguidores, a quienes ha revelado detalles puntuales de cómo vive su embarazo. De hecho, la ex Miss Universo también ha mostrado parte de los preparativos que ha puesto en marcha para darle la bienvenida a la pequeñita, tal cual lo hizo en días pasados, al dar un vistazo de la decoración de la habitación que ocupará la nueva integrante de la familia. Ahora, la guapa tapatía ha dado otra grata sorpresa a sus seguidores, esto al hacer público su primer ultrasonido 3D, algo que tanto a ella como a su esposo, Juan Carlos Valladares, los ha llenado de total emoción.

Fue a través de sus redes sociales que Ximena compartió la imagen del ultrasonido tomado a las 26 semanas de su embarazo. En esta postal se aprecian algunos rasgos del rostro de la bebé, un sueño hecho realidad para la pareja, que al mismo tiempo ha tenido la oportunidad de vivir esta etapa con plena tranquilidad, incluso disfrutando de unas vacaciones por Europa, como lo dejaron ver semanas atrás. La también intérprete dio una merecida mención a su esposo en esta publicación, la cual ha sido la sensación entre los fanáticos, que a lo largo de este tiempo no han parado en hacerle llegar un sinfín de comentarios con buenos deseos así como las más sinceras felicitaciones. "Mi cachetona", escribió sobre la foto.

A finales de julio, Ximena abrió la conversación en una serie de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que fue cuestionada sobre si ella y Juan Carlos habían decidido elegir el sexo de su bebé, a lo que se refirió con toda franqueza. “No, ni para mi esposo, ni para mí, es importante el sexo de nuestro bebé. Estábamos igual de felices con niña o con niño. Queríamos que fuera sorpresa”, expresó. Del mismo modo, dejó saber lo importante que ha sido para ella seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico, teniendo toda la certeza de que su vida marcha con toda normalidad. “Cada embarazo es distinto, yo no hago nada que mi médico no me deje hacer. En un embarazo donde todo va bien se puede seguir una vida normal, obviamente cuidándote”, explicó.

¿Cuándo nacerá la bebé de Ximena?

Estos meses, Ximena ha revelado cómo ha ido creciendo su ‘baby bump’, dejándose ver siempre guapísima y enteramente radiante. Por supuesto, en otro momento tampoco se resistió a compartir detalles de la fecha en la que nacerá la niña, orgullosa de esta experiencia que le ha dejado importantes aprendizajes, mismos que irá reforzando sobre la marcha así como abriéndose a nuevas vivencias. “Pero también es que tanto, tanto, tanto, tanto, de todas maneras, en cuanto sale la bebé y la tienes en tus brazos, todo cambia, entonces poco a poco iré (aprendiendo), si Dios quiere, nacerá para la primera semana de diciembre”, contó en una plática con la experta en infertilidad Aldonza Velez.

En esa conversación, Ximena además hizo énfasis de cómo ha ido todo para ella en este embarazo, siempre dando continuidad a su rutina pero acoplándose a esta circunstancia de la mejor manera. “Mi embarazo está bien, estoy bien, estoy tranquila, no tengo un embarazo de alto riesgo, ni nada por el estilo, entonces he estado haciendo mi vida normal, estoy activa, camino… Muy contenta… Ya ahorita sí me la creo, porque ya siento la panza, ya pesa…”, explicó en aquel momento, en el que además tocó el tema de la pasada pérdida a la que se enfrentó, asumiendo con madurez ese instante.

