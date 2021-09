Sofía Rivera Torres sobre la hija de Eduardo: ‘No soy su mamá biológica, pero soy la mamá que la vida le mandó’

Desde que Sofía Rivera Torres conoció a Eduardo Videgaray hubo un aspecto que la enamoró al instante, su papel de papá. Tras quedar viudo, en 2017, el conductor se entregó por completo a su papel de papá de su hija quien, en ese entonces, tenía sólo 10 años de edad y ahora está convertida en una adolescente de 13 años, con quien la esposa del conductor se lleva de maravilla, al grado, de que la también presentadora la considera una hija. Después de un viaje de verano, primero en España y luego en San Diego, donde la familia acudió a la boda del hermano de Sofía, la también actriz reapareció en redes sociales para invitar a sus seguidores, con quienes no se había comunicado, a participar en una dinámica de preguntas y respuestas donde habló de todo, desde el éxito que está teniendo la telenovela Si nos dejan, hasta de cuándo planea escribirle a la cigüeña.

Aunque la mayoría de sus seguidores saben que la conductora todavía no es mamá, uno de ellos la cuestionó sobre cuántos hijos tiene, pregunta que respondió de una forma muy cariñosa haciendo referencia a la hija de su esposo a quien trata como propia: “Ninguno que yo haya parido, pero la verdad, cuento a La Escuincla como mi hija, o sea, ya tengo una adolescentita que no tuve que parir. No soy su mamá biológica, pero soy la mamá que la vida le mandó”, comentó resaltando que con la joven está experimentando sus primeras experiencias en la maternidad. Sobre cuándo le gustaría debutar en ese papel, Sofía reveló: “Cuando me preguntan como ¿Qué onda, la familia y los hijos para cuándo?’, es como uff, ok, ahorita estoy en un momento de mi carrera en el que no me quiero descuidar, porque sé que puedo lograr cosas súper grandes”, explicó.

En esta charla, Sofía también se sinceró y respondió cuál es lo más complicado de sostener una relación con una persona más de dos décadas mayor que ella: “Gran pregunta. Yo creo que el lugar tan distinto de nuestras vidas en el que estamos, profesionalmente, obviamente, cuando yo nací Eduardo ya estaba en radio; entonces, me saca todo lo que yo llevó de vida de ventaja en el medio; sin embargo, yo empecé bien chiquita también yo tenía como 16 cuando empecé en tele y a los 20, ya tenía mi propio programa internacional en E! y Eduardo también. Él tenía cuarenta y tantos año y ya tenía La Sopa en E! que salía en toda América Latina y Brasil también, entonces, aunque empecé muy chiquita, a veces, él me tiene que decir: ‘Oye, relájate, te quieres comer el mundo muy rápido’”, explicó.

La conductora reveló que tiene muchos planes por realizar profesionalmente que le encantaría realizar de la mano de Eduardo, como internacionalizarse: “Evidentemente, yo tengo ambiciones y espero también jalarlo a mis ambiciones, porque él aquí ya es el top (…) A lo mejor por mi edad, yo confundo ser soñadora con ser ambiciosa y a veces eso a él le desespera un poquito y, a veces, a mí me desesperar eso de él. Es un poquito complicado, pero evidentemente, se siente muy fregón tener la edad que tengo y que tú mismo esposo te diga: ‘Oye a mí no me iba como te va a ti a tu edad’”, comentó orgullosa. Aunque dejó claro que la edad jamás ha sido un problema entre ellos: “Pero punto y aparte de eso, siento que estoy con alguien de mi edad”. Para finalizar dijo cuántos años hay de diferencia entre ella y Eduardo: “Son 23, él cumplió en julio 52 y yo cumplo ahorita en septiembre, el 18 ya se acerca mi cumpleaños, 29, entonces, son muchos años, pero no se sienten”.

Su éxito en la actuación

Sofía aprovechó esta charla con sus fans para hablar de la excelente aceptación que está teniendo excelente aceptación en Estados Unidos, país donde, desde su estreno se colocó entre las más vistas: “La verdad le está yendo increíble, pero prácticamente desde que se estrenó, desde el día 2 es el programa número uno en la televisión estadounidense, sin importar el idioma, lo cual es increíble para todas las personas de habla hispana que estamos posicionando el español”, comentó para luego adelantar cuándo llegará a nuestro país: “Se estrena en México a finales de año, si no me equivoco, todavía no anuncian bien la fecha de estreno, pero yo creo que va a ser por ahí de octubre o noviembre, o sea ya casi. ¡Qué emoción! La verdad yo también quiero que se estrene, no la he visto”, finalizó.