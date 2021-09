Horacio Pancheri le desea lo mejor a su exnovia, Marimar Vega: ‘Que sea súper feliz’

Fiel a su línea de discreción con respeto a los detalles de su vida personal que comparte con la prensa, Marimar Vega continúa sin dar una sola declaración sobre su supuesto compromiso matrimonial. A pesar de que la actriz no lo ha confirmado, durante la red carpet del concierto privado que realizó Alejandro Fernández, en la Ciudad de México, la prensa cuestionó a Horacio Pancheri, exnovio de Marimar, sobre su supuesta próxima boda. Una vez más, el argentino dejó claro que la relación con su expareja es buena y sólo tiene comentarios positivos para ella y para las decisiones que tome en el futuro. Aunque fue breve, el actor reveló que se siente bien por su ex a quien, comentó, le sigue teniendo mucho cariño.

Con diplomacia, Horacio respondió, ¿qué le desea a Marimar, después de que recibió el anillo de compromiso?: “Lo mejor de la vida, lo mejor, que sea súper feliz”, comentó el argentino quien, antes de retirarse remató con un: “La quiero mucho”, comentó a las cámaras del programa Hoy. Aunque ya pasaron 8 meses desde la ruptura de Marimar y Horacio, la prensa continúa interesada en conocer qué opina el actor de la nueva relación de la actriz y el fotógrafo, Jerónimo Rodríguez. Tras desearle lo mejor a su ex, Horacio se dirigió a disfrutar de este concierto serenata del que compartió varios detalles, como su encuentro con Daniela Magún, integrante de Kabah. Lo que no permitió ver en redes sociales fue si a esta cita musical acudió acompañado de su novia Isa Valero, la venezolana con la que comenzó a salir en febrero de este año.

Esta no es la primera ocasión que Horacio se refiere con mucho cariño a su ex, semanas después de su ruptura, el actor confesó, también a los micrófonos del matutino, que el cariño hacía la actriz no terminaba con la relación: “Ella es una maestra en mi vida a quien le voy a agradecer siempre, porque así fue, así lo veo y así la voy a tener en mi corazón”, reveló el argentino. Aquella vez, Pancheri reconoció que era duro para él enfrentar la ruptura de forma tan pública: “Uno comparte cuando está enamorado y feliz, a veces uno peca de eso, de no cuidar lo privado, pero dice ‘por qué no mostrarlo al mundo si yo estoy enamorado’. Cuando terminas, pues todo el mundo no quiere mostrarlo, quiere guardarse para uno, o se centra en su familia, lo que sea…. Yo estoy haciendo el duelo hoy”, explicó.

Desde que Horacio confirmó su ruptura con Marimar dejó claro que la relación concluyó en buenos términos. En aquella ocasión, aprovechó para aclarar que su ruptura no estuvo relacionada con terceras personas: “Re confirmo mi separación con Marimar y sólo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí, dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, comentó en aquel momento. Después del anunció volvió a hablar del tema con sus fans en un Live en Instagram donde comentó: “Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso… La red (Instagram) mía está abierta, que comente quien quiera comentar”.

Horacio Pancheri también está enamorado

La relación de Marimar y Horacio terminó de manera tan cordial que ambos han podido entablar nuevas relaciones amorosas. Aunque la actriz ha preferido no hacer pública su situación sentimental actual, en el caso del argentino, él sí ha compartido varios detalles de su noviazgo con la venezolana Isa Valero con quien, a principios de agosto disfrutó de unas vacaciones en playas oaxaqueñas desde donde posaron enamorados: “Recargando energía y reconectando conmigo mismo... Siempre es bueno tomarse un tiempo y hacer una pausa para mirar hacia adentro”, escribió el actor en una de las instantáneas que compartió con su novia.