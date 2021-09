Juan Soler se sincera al hablar de su ruptura con Maki: 'Eso va a doler toda la vida'

A casi tres años de que Juan Soler y Maki hicieran oficial su separación sentimental, el galán argentino ha recordado este episodio como uno de los más difíciles en su vida. Sin embargo, hoy ha podido consolidar una estabilidad, orgulloso también de la relación de cordialidad que mantiene con la madre de sus hijas, Mía y Azul, que de igual manera ha reconocido lo importante que el actor ha sido en su vida. Tan sincero como suele ser, el protagonista de La Mexicana y El Güero ahondó en detalles de cómo fue enfrentar el divorcio, una situación que implicó un golpe emocional que además derivó en una depresión, haciendo todo lo posible para salir adelante y ponerse de pie.

Con el corazón en la mano, Juan habló de su ruptura durante una dinámica llevada a cabo al asistir como invitado al programa televisivo Sale el sol, espacio en el que Rebecca Jones puso sobre la mesa de la sección Enfrentados la tarjeta con la palabra “divorcio”, lo que de inmediato hizo responder al intérprete como pocas veces. “Creo que junto con la muerte de mi padre fue lo más duro que enfrenté en mi vida. Estuve enteramente deprimido, fueron dos años feos, muy feos porque mi familia viajó a Miami, entonces durante dos años no vi a mis hijas, las veía muy esporádicamente…”, expresó visiblemente conmovido al evocar este instante en el que su vida dio giro definitivo. “Yo estaba trabajando en una novela donde como no sabía que ellas se iban a ir a Miami no había pedido yo los permisos para estar viajando, entonces durante cuatro meses no vi a mis hijas…”.

Juan además reveló que, en medio de esa situación, atravesó por un proceso emocional complejo, una circunstancia que lo ha hecho reflexionar sobre el sentido que tomó el tema de su separación. “Sí, caí en una tremenda depresión. Yo vengo de una familia muy conservadora, yo soy muy conservador de hecho y yo sí lo había hecho para toda la vida. Hubo acontecimientos en el medio que no lo permitieron, pero sí…”, expresó, para luego hacer énfasis en otro aspecto que tiene muy presente. “Yo creo que eso va a doler toda la vida porque cuando uno fracasa en un proyecto personal y más que involucra el compromiso de vida creo que es algo que no lo superas nunca. Puedes buscar otro camino pero tú sabes que ese camino se rompió…”, dijo.

En ese espacio, Juan también habló de la firme idea que tiene del amor, una visión que disfruta compartir con sus fanáticos en redes sociales, espacio en el que ha podido construir una comunidad con la que comparte gratos instantes de su vida personal. “Escribo mucho en mis redes y digo que el amor no existe, que el amor se hace día con día y que el amor es una lección, y que el amor per se no tiene entidad. El amor es algo que tú eliges generar y que tú das, que tú recibes pero que el amor es una elección…”, dijo en otro instante de su participación en Sale el sol.

¿Qué dijo Maki de su ruptura con Juan?

En días pasados, Maki también habló de este proceso que resultó difícil para ella, pues reconoció que en medio de lo acontecido, Juan fue quien de alguna manera salió “perdiendo”, explicando a profundidad las razones detrás de esta afirmación. “Él perdió, él salió perdiendo. Siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él y se lo agradezco y por eso lo digo, porque se merece que yo lo diga. Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito a vivir otra vida, que tal vez no es la que él trabajó toda su vida para tener, porque es un hombre de trabajo… entonces digo: ‘Qué mal negocio’ (el divorcio), y a mí me genera una culpa terrible…”, confesó en su visita al set de Netas divinas.

