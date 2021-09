De Venecia a Croacia: Vanessa Huppenkothen y su travesía para reencontrarse con su papá

Como muchas famosas este verano, Vanessa Huppenkothen compró un vuelo y emprendió un viaje a Europa, uno de los destinos preferidos de las celebridades en esta época. Pero, en el caso de la conductora, esta escapada tenía una razón muy especial: reencontrarse con su papá, el señor Dieter Huppenkothen. El padre de la conductora reside en Alemania, país con fuertes restricciones sanitarias desde que comenzó la pandemia, por lo que Vanessa no había podido visitarlo sino hasta ahora, que decidió darle una sorpresa. Esto sí, ha tenido que planear muy bien este viaje, pues, según contó en su Instagram, los mexicanos todavía no pueden ingresar a Alemania, así que realizará toda una travesía para poder reunirse con él.

Hace unas horas, Vanessa utilizó su cuenta de Instagram para grabar algunas historias que grabó desde el Aeropuerto Internacional Marco Polo, en Venecia, ciudad italiana a la que arribó anoche para comenzar con la aventura rumbo al reencuentro con su papá: “¡Hello! Oigan, les cuento el motivo de mi viaje, hace dos años que no veo a mi papá y por restricciones, en Alemania, no dejan entrar a los mexicanos en este momento, entonces, mi papá está en Croacia y decidí caerle de sorpresa, mi primera parada es Venecia, estoy esperando mi bote, para ir a dormir, acabo de llegar”, comentó la presentadora mexicana quien se dijo nerviosa por darle esta sorpresa a su papá y explicó por qué: “Mañana voy a rentar un coche y me voy a ir manejando (a Croacia). A ver qué cara pone, como buen alemán, no se sabe si se va a poner de buenas o igual hasta me regaña”, comentó divertida.

Aprovechando su estancia en Venecia, Vanessa grabó otras historias de su traslado al hotel donde se hospedó. Aunque está de vacaciones, la presentadora aprovechó la espectacular vista de la ciudad y la recorrió corriendo, un gesto con el que dio lecciones de disciplina. Después de correr, Vanessa se dispuso a disfrutar de este lugar, ahora recorriendo sus canales en bote, una experiencia que también compartió con sus seguidores. Aunque Vanessa y su papá no viven en el mismo país, la presentadora tiene una relación única con él, sobre todo, porque fue gracias a su influencia que el futbol se convirtió en pieza clave de su carrera profesional.

En 2016, durante su ingreso a ESPN le confesó a José Ramón Fernández que su equipo preferido es el Schalke 04 por una valiosa razón: “Ahí jugó mi papá, era defensa, en los setentas, más o menos. Era rudo, digo, nunca lo vi jugar, pero me imagino que era rudo”. En esa conversación, la presentadora reveló que la profesión de su papá hizo que desde muy pequeña ella sintiera interés por este deporte que, confesó, es su preferido: “Me encanta el futbol, crecí rodeada de futbol toda mi vida”, explicó. En esa entrevista con la que el comentarista deportivo le dio la bienvenida a su equipo, Vanessa reveló que también por su papá, domina el idioma alemán: “Hablo inglés, francés, alemán y español”, dijo.

El apoyo de su familia en su carrera

A la distancia, el papá de Vanessa siempre ha estado muy al pendiente de los pasos de la presentadora quien, en junio del año pasado, reveló en entrevista vía Zoom con Javier Alarcón a quien le contó que profesionalmente estudio algo que estaba un tanto alejando de la televisión: “Tengo una carrera estudié Relaciones Internacionales”. En ese sentido, la rubia confesó que atravesó por algunos obstáculos cuando decidió participar en Nuestra Belleza: “Nadie de mi familia está en el mundo de la televisión, ni de la farándula, ni nada. Mi mamá estaba feliz, porque ella siempre quiso estar en nuestra belleza. Mi papá me quitó el habla por dos años, mis abuelos, por parte de mi papá, pero, bueno, después lo entendieron, empezaron a ver que sí me gustaba, que sí me apasionaba y que sí podía, entonces, ya, me volvieron a hablar”, recordó sobre los inicios de su carrera en la televisión.