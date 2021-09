Contundente, Altair Jarabo responde a las críticas por su matrimonio

Ilusionada, Altair Jarabo camina de la mano de su esposo Frédéric García, con quien recientemente celebró una soñada boda en París, instante en el que los novios tuvieron la dicha de ser cobijados por sus seres queridos, que festejaron con ellos este nuevo capítulo de su historia de amor. Recordemos que ¡HOLA! tuvo en exclusiva los detalles de este esperado enlace, por el que la estrella ha recibido un sinfín de felicitaciones de sus fanáticos, aunque tampoco ha estado exenta de las críticas de algunas personas, que sobre todo suelen opinar a través de las redes sociales. Ante este panorama, la intérprete de telenovelas ha tomado todo con muy buena actitud, enfocada simplemente en disfrutar este magnífico momento.

Con la amabilidad que la caracteriza, Altair se tomó un tiempo para referirse a las opiniones que han surgido en torno a este acontecimiento de su vida, dando muestra de la madurez con la que asume los comentarios, siempre acostumbrada a todas aquellas circunstancias que vienen a raíz de ser una figura pública. “Tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios, entonces no sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente…”, reveló en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy, esto durante su asistencia a un evento público en el que estuvo muy bien acompañada por su esposo. “Además, qué pueden decir, estoy feliz ilusionada, muy orgullosa como pueden ver…”, dijo contundente.

Fuel el pasado 16 de agosto cuando Altair y Frédéric se dieron el “sí, acepto”, en un icónico castillo parisino, el Château de Vallery, un romántico escenario al que acudieron procedentes de México un grupo de amigas cercanas a la estrella de telenovelas, entre ellas Olivia Peralta o las actrices Fabiola Guajardo, Claudia Godínez, Ursula Montserrat, y Desiree Nelles, según dio a conocer ¡HOLA! el día en que también revelamos la primera fotografía de los novios, luciendo impecables atuendos para este día que ha quedado plasmado como uno de los más importantes en sus vidas. Ella con un vestido blanco, sin mangas y escote en V que la hizo lucir como toda una princesa, mientras que él usó un elegante traje azul marino con moño negro.

¿Regresará a las telenovelas?

Pero más allá de su faceta como mujer casada, Altair cuenta con una exitosa carrera sobre los escenarios, y ha sido a propósito de su boda con Frédéric que sus fanáticos no han parado de preguntarse si entre sus próximos planes está el de regresar a trabajar en la pantalla chica, pues como lo ha dejado saber la intérprete en otras ocasiones, la actuación es una de sus grandes pasiones. “Tengo más ganas que nunca, tengo muchas ganas de trabajar y tengo muchas metas por cumplir…”, dijo durante su charla con el programa televisivo Hoy, visiblemente feliz por este comienzo en el que al parecer ha comenzado a trazar un camino que la llevará por nuevos rumbos profesionales.

Por supuesto, otra de las dudas entre sus seguidores también fue si se mudaría de México a Francia, país natal de su esposo, a lo que Altair respondió con toda seguridad para poner fin de una vez por todas a la incertidumbre. “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera…”, aseguró en días pasados en entrevista con People en Español.

