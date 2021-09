Juan Soler y la famosa mexicana que fue su amor platónico en el pasado

La cercanía que Juan Soler tiene con sus fanáticos no solo se limita a su actividad en redes sociales, pues el galán de telenovelas también disfruta su faceta como invitado especial de varios espacios televisivos, en donde ha revelado más de una anécdota interesante en torno a su vida personal. Y claro, esta vez tampoco ha sido la excepción, pues con la transparencia que lo caracteriza, ha hecho una confesión inesperada durante su visita al programa matutino Sale el sol, en donde participó en una divertida dinámica que incluyó responder varias preguntas, entre ellas la de quién había sido su amor platónico. Fue así como sin más filtros el actor se sinceró, provocando la sorpresa entre los conductores de la emisión, tras dar a conocer el nombre de la famosa por quien latía su corazón.

Al llegar al foro, Juan fue recibido con aplausos por la producción, que sin esperar más lo invitó a participar en un juego llamado la pirinola indiscreta. De inmediato, el argentino tomó la situación con la mejor actitud, cuando una de las preguntas arrojadas en la dinámica fue precisamente la de quién había sido su amor platónico. De hecho, el intérprete de melodramas como La Mexicana y el Güero confesó primero el nombre de la actriz argentina Andrea del Boca, aunque ante la insistencia de los presentadores por nombrar a una famosa mexicana no pudo resistirse a responder. “De aquí, Lucerito, y a ella sí la conozco. Lucerito, te amo siempre, ya lo sabes”, dijo, enviando un beso a la cámara.

Dispuesto a dar sorpresas como siempre, Soler además aprovechó el espacio para compartir la simpática anécdota que tuvo con la también llamada Novia de América, una casualidad que recuerda con lujo de detalles y que incluyó un regalo para la intérprete, que ha ganado popularidad y fama gracias a su trabajo en las telenovelas y la música. “Tengo una anécdota de Lucero, recién llegado a México estaba en un casting y me fui al almacén de la esquina y había en un coche negro una chica sentada en la parte de atrás, el chofer se había bajado a comprar creo que aguas o refrescos. La vi por la ventana y digo: ‘Qué mujer tan hermosa, caray’. Fui corriendo, compré una paleta y se la regalé y me seguí caminando, era Lucero. No sabía quién era…”, contó.

Felizmente enamorado

Lo cierto es que hoy Juan Soler transita por un momento de estabilidad, tras un tiempo de su ruptura con Maki, quien es mamá de sus hijas Mía y Azul, y con la que por cierto lleva una linda relación de cordialidad. A la par de esto, el intérprete ha tenido la dicha de volver a enamorarse, así lo reveló en días pasados, aunque tratando de ser muy discreto con la identidad de la chica que en este instante ocupa un sitio muy especial en su corazón. “También estoy enamorado, ya la van a conocer muy pronto, si Dios quiere, ya muy pronto la van a conocer…”, dijo a finales de junio, en una entrevista concedida a Sale el sol.

Anteriormente, Juan también ha dicho que su nueva ilusión es abogada y que ocupa un cargo muy importante, lo que ha hecho crecer la incertidumbre entre sus seguidores, que están muy pendientes de sus movimientos. Por tal motivo, habló de los planes que podría tener para presentar a su novia, tras ser cuestionado sobre si eso ocurrirá de una manera casual. “Bueno, no abiertamente (lo compartiré) porque ella no es del medio, tiene otra forma de vida, entonces me gustaría respetársela, pero ya cuando me agarren pues ya me agarrarán y ya blanquearemos todo. Pero sí, sí estoy muy enamorado…”, dijo en aquel momento.

