La elegante forma de Irina Baeva al responder sobre Gabriel Soto: 'Confío plenamente en él'

Siempre transparente sobre su vida personal, Irina Baeva se tomó un tiempo para sincerarse con sus fanáticos en torno a cuestiones ligadas a su relación sentimental con Gabriel Soto, su futuro esposo. Con el corazón en la mano, la actriz reiteró así el importante compromiso que ambos mantienen y la confianza que a lo largo de este periodo han consolidado, luego de que un usuario tocara el tema de la infidelidad en la sesión de preguntas que la intérprete recibió a través de sus redes sociales. Como era de esperarse, ella dio muestra de la madurez con la que asume las cosas en este instante en el que todo marcha sobre ruedas, enfocada en los primeros planes de su boda con el galán y en los proyectos profesionales que la mantienen muy motivada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Irina abrió la conversación en Instagram en días pasados, y fue ahí en donde uno de sus seguidores le preguntó si no tenía miedo a la infidelidad, a lo que la protagonista de Soltero con hijas respondió con toda sensatez. “No, no me da miedo, confío plenamente en él...”, escribió en las primeras líneas de su publicación, la cual ilustró con una fotografía en la que aparecen los dos de lo más felices y sonrientes en una de sus escapadas por la playa. De esta manera, la estrella dejó claro que afrontar todo tipo de cuestionamientos es parte de la dinámica que le ha permitido afianzar la seguridad en sí misma, tras un periodo complicado en el que fue objeto de críticas por parte de sus detractores.

VER GALERÍA

Eso sí, Irina se refirió a un aspecto muy importante y por el cual su relación con Gabriel ha tenido éxito, un acuerdo del que se siente enteramente orgullosa y que ha sido pilar fundamental en todo este tiempo en que juntos han podido caminar tomados de la mano en la consolidación de sus sueños, ya sea en el terreno profesional como en el personal. “Para mí, cada relación se basa en confianza y si no la hubiera no le vería sentido en seguir”, respondió así la actriz de origen ruso, quien celebra cada día la oportunidad que ha tenido de encontrar a lo largo de estos años la estabilidad que por mucho tiempo añoró, tras su llegada a México en 2012, un instante en el que las oportunidades surgieron para ella en un abrir y cerrar de ojos, sin imaginar que el amor llegaría más adelante.

VER GALERÍA

Sus planes de boda con Gabriel

Luego de haberse comprometido, Irina y Gabriel han tomado todo con calma, evitando cualquier presión ante los planes de una soñada boda de la que poco a poco comienzan a trazar las primeras ideas, así lo ha revelado la pareja en sus recientes entrevistas con la prensa, visiblemente entusiasmados por el nuevo capítulo que próximamente comenzarán a escribir. “Me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición y en un lugar maravilloso, eso es lo que importa, el amor”, reveló Soto en días pasados en una charla con los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por ahora, los enamorados estiman que podrían convertirse en marido y mujer hasta el próximo año, sin tener clara una fecha aún. Lo cierto es que si de algo están seguros, es del escenario en el que quisieran darse el “sí, acepto”, como en otro momento Irina lo reveló ante las cámaras y los micrófonos. “Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarnos a todos para Rusia creo que sería muy complicado. La idea es hacerlo en la playa pero todavía no tenemos nada, ni fecha, ni cantidad (de invitados), nada de nada…”, dijo la estrella en abril pasado para Televisa Espectáculos.