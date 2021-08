Altair Jarabo a su esposo: ‘No cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo’

A sólo 15 días de su romántica boda parisina, Altair Jarabo reapareció en sus redes sociales para compartir varias imágenes de su enlace realizado en el Château de Vallery, un castillo ubicado al Sur de París, considerado una joya renacentista. Poco a poco, la actriz mexicana ha estado compartiendo detalles de su enlace matrimonial en el que contó con la presencia de varios amigos que viajaron desde México, como los actores Fabiola Guajardo y José María Torres, por mencionar a algunos. En este nuevo post, la actriz reconoció que las imágenes para la que posó en su boda son increíbles; sin embargo, confesó que ninguna logra proyectar la gran emoción sintió aquel 16 de agosto.

Después de unos días disfrutando de los primeros días como marido y mujer, la actriz regresó a Instagram donde compartió un mensaje dedicado a Frédéric: “Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo @Fglecercle. Momentos inolvidables y felices. Los vivimos rodeados de familiar y amigos que expresaron muchísimo amor con su presencia”, escribió la actriz provocando la reacción de más de 150 mil seguidores, entre ellos, Olivia Peralra una de sus invitadas que viajó desde nuestro país para acompañarla en su boda: “Gracias por haberme contado entre esos amigos”, escribió la socialité.

En este post también comentaron algunas de sus amigas que no asistieron, pero que celebraron su amor a la distancia: “Tu felicidad es la mía. Te adoro”, escribió Ana Brenda Contreras, mientras que Irina Baeva posteó: “¡Qué belleza! Felicidades a los 2, que viva el amor. Te quiero @Altairjarabo”. Desde Mykonos, donde se encuentra vacacionando con su novio, Diego Boneta, Renata Notni le escribió a Altair Jarabo: “¡Felicidades!”. En las nuevas imágenes que la actriz publicó de su boda se trata de varias imágenes de los novios, muy enamorados, posando con el castillo como telón de fondo, un sitio que, de acuerdo con la novia, la enamoró desde el primer día que lo pisó.

Los planes después de la boda

Desde París, ciudad que se ha convertido en testigo de sus primeras memorias como marido y mujer, la semana pasada, Altair Jarabo concedió una entrevista a la revista People en Español donde reveló dónde tiene planeado vivir tras su boda, además, aprovechó para desmentir que su enlace matrimonial marque el fin de su carrera como actriz: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

En esta charla, la actriz reveló que, como actriz, tiene muchos objetivos por alcanzar: “Yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes sigo con ganas de trabajar y de entrar en un proyecto, por supuesto, quizás en la segunda mitad del año, pero, en cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar, si es en México, si es en Miami o en dónde”. La actriz reveló que cuenta con el apoyo incondicional de su marido: “Frederic ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tenga que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos seguiremos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños”, explicó.