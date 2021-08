Feliz y agradecida, así celebró Claudia Martín su cumpleaños número 32

A sólo unos días de haber concluido con el proceso legal de divorcio con el productor Andrés Tovar, Claudia Martín celebró este 28 de agosto su cumpleaños número 32 cobijada por un grupo de amigos con los que festejó esta fecha. Más guapa que nunca, la actriz protagonizó una pequeña reunión, de la que compartió algunos detalles en su cuenta de Instagram donde publicó varias fotos del momento en el que sopló las velitas de su pastel, aprovechó este post para agradecer a sus familia y amigos por hacer de este cumpleaños una fecha tan especial.

A través de un álbum en el que compartió varias imágenes al lado de los amigos que la acompañaron el sábado por la noche a celebrar un año más de vida: “¡Cumpleaños 32! Gracias infinitas a todos mis seres queridos que cerca o lejos celebraron conmigo un año más de vida. Los amo hoy y siempre. ¡Feliz y agradecida!”, se lee en el feed de la actriz donde presumió que llegó a esta edad más guapa que nunca. Para su cumpleaños, Claudia lució un vestido azul eléctrico de tirantes que combinó con una blusa de transparencias, para darle el toque juvenil a su look al sujetar su cabellera en dos coletas, un peinado que la hizo lucir guapísima.

En estas imágenes, destacan unas en las que se ve frente a las velitas de su pastel mirándolas fijamente mientras, ilusionada, pide el ya tradicional deseo de cumpleaños. Además de esta galería, Claudia Martín compartió una historia en la que agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarla: “Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Han sido unos días de celebración inolvidable. Feliz y agradecida por este nuevo ciclo en mi vida, rodeada de seres queridos maravillosos”, escribió la actriz. El festejo de Claudia comenzó la semana pasada cuando, durante una comida con amigos sopló la velita de su primer pastel: “Días de celebrar y agradecer”, escribió Martín como descripción de una publicación en la que se le ve muy feliz disfrutando del momento.

Sus seres queridos, su gran apoyo en los últimos meses

Para la actriz, los últimos meses no han sido fáciles debido a la atención que recibió de los medios de comunicación, luego de que se hiciera pública su separación del productor Andrés Tovar. Aunque ahora la vemos muy activa en redes sociales, al principio, decidió alejarse unos días de los reflectores y vivir el duelo cobijada por su círculo más cercano, así lo reveló hace unos meses en entrevista con Televisa Espectáculos donde reveló en quién se refugió para atravesar el proceso de separación: “Yo muy bien, muy bien, trabajando, agradecida con mi familia y mis seres queridos. Yo creo que la gente que siempre ha estado ahí, ahora sí que no me queda más que agradecerles, siempre eso va a ser lo más importante y sobre todo que apoyen mi trabajo”, comentó.

En aquella ocasión la actriz, a quien este año la vimos encargar a Martina en Fuego en la sangre, reveló que tras su divorcio está concentrada en su carrera y se ha dedicado a hacer audiciones para conseguir un nuevo papel en la pantalla chica: “Hemos estado haciendo castings… así que el que tenga que ser será. Uno siempre tiene que estar superándose, mejorando, ver qué talleres tomar y todo, y como bien dices, aquí andamos ya tocando puertas”. Aunque todavía no sabe cuál será su próximo proyecto, a principios de agosto la vimos brillar en el programa Un Minuto para ganar VIP donde participó con su compañero de telenovela Carlos Ferro.