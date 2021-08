Galilea Montijo y la dulce sorpresa a Claudio, el hijo de su esposo Fernando

El amor de Galilea Montijo por su familia es inmenso, una dicha que ha podido compartir a lo largo de diez años de matrimonio con Fernando Reina, enteramente feliz de la familia que juntos han conformado. Recordemos que más allá de tener un hijo en común, Mateo, la tapatía también ha extendido su cariño por los hijos mayores de su esposo, a quienes el funcionario procreó de su relación pasada con Paola Carus. Por tal motivo, la celebración de cumpleaños de los pequeños forma parte de las importantes fechas en el calendario, y ha sido este 27 de agosto cuando la conductora del programa Hoy ha enviado su más sincera felicitación a Claudio, quien ha dado la bienvenida a un nuevo año cobijado por las felicitaciones y muestras de afecto de sus seres queridos.

De lo más emocionada, Galilea reveló en sus historias de Instagram un vistazo de la sorpresa que le fue preparada al niño, a quien en días pasados apoyó tras su triunfo en un torneo de pádel. “Festejo rápido a mi güero. Feliz cumple #claudichi”, escribió la presentadora en una fotografía en la que aparece el cumpleañero acompañado de su hermano Mateo, partiendo un pastel. Por supuesto, no pudo faltar la decoración con globos, entre ellos uno en el que se podía leer la frase “feliz cumpleaños, Claudio”. En otra de sus publicaciones, ‘Gali’ también reiteró su felicitación por el pequeño, a quien le tiene especial cariño y al cual consiente siempre que tiene la oportunidad, de la misma forma en que lo hace con Alexis, su hermano.

Fernando también expresó su felicidad por esta fecha tan especial, dedicando a su hijo un breve mensaje, el cual fue ilustrado con una fotografía de ambos jugando tenis, pues como hemos podido saber el menor es amante de los deportes, una pasión que ha heredado de su papá. “Feliz cumpleaños @claudio.reinac ¡Te amo! Qué Dios me dé chance de jugar muchísimos más partidos contigo”, escribió el también empresario. Y claro, en la parte de comentarios no pudo faltar la reacción de Gali, quien conmovida expresó: “Mi güero chulo”, agregando a su publicación varios emojis de pastel y de corazones.

El amor de Galilea por los hijos de su esposo

Desde siempre, Galilea ha dado muestra de lo mucho que disfruta las buenas relaciones, y de lo orgullosa que se siente de la gran familia que ha conformado junto a Fernando, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de esta etapa de crecimiento y muchos aprendizajes en su faceta como mamá. “Los hijos de mi marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo…”, contó la conductora años atrás durante una intervención en el programa Hoy. Así, la tapatía celebra por la estabilidad personal que hoy define cada uno de sus días, misma que también coincide con su notable éxito profesional.

Entre otras cosas, para Galilea además ha sido muy importante conservar la buena relación con Paola Carus, exesposa de Fernando, con quien incluso ha aparecido a cuadro en varias ocasiones, haciendo evidente la cordialidad y el aprecio que las une. De hecho, el año pasado, Paola ayudó a preparar una deliciosa sorpresa a Mateo en vísperas del día de las madres, pues ella es una reconocida chef en Acapulco. “Sabes que te amo, te adoro…”, dijo ‘Gali’ a su inviada de lujo, con quien de igual manera ha compartido celebraciones como la Navidad y el Año Nuevo.

