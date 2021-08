Irina Baeva comparte si tiene planes de volver a Rusia: 'Extraño demasiado a mi familia'

Hace ya varios años que Irina Baeva dio un giro definitivo a su vida, tras tomar la decisión de mudarse de su natal Rusia a México para hacer realidad su sueño de convertirse en actriz. Gracias al esfuerzo que puso en este propósito, las puertas del mundo del espectáculo se abrieron de par en par para ella, sin imaginar que además del éxito profesional también encontraría el amor de Gabriel Soto, su futuro esposo. Debido a estas circunstancias, la guapa intérprete ha hecho de México su segundo hogar, aunque eso ha implicado tener a su familia lejos, motivo por el cual sus fanáticos han querido saber si, entre sus planes, está la idea de volver a su país, el cual extraña demasiado como lo ha compartido en ocasiones anteriores.

Fue a través de las redes sociales que Irina abrió su corazón sobre este aspecto de su vida personal, iniciando una dinámica de preguntas y respuestas en las que tocó diversos temas. “¿Cuándo irás a Rusia?”, escribió uno de los usuarios, a lo que la actriz respondió sincera y haciendo énfasis en lo mucho que echa de menos a sus seres queridos, quienes la han apoyado de manera incondicional en todas y cada una de sus decisiones. “Espero poder ir muy pronto, que extraño demasiado a mi familia…”, explicó la protagonista de melodramas como Soltero con hijas, que anteriormente ha hablado del gran apego que tiene por los suyos, en especial por sus padres.

Pero más allá de eso, Irina también es consiente de que a raíz de las actuales circunstancias esa visita ha tenido que prolongarse, incluso la posibilidad de que su familia pueda reunirse con ella en México. “El tema de Covid ha complicado mucho el poder viajar hasta tan lejos, y más porque tengo que hacer a fuerza una escala. Las cosas son muy inciertas en el mundo aún para saber con exactitud cuándo pueda ir o que mi familia venga”, dijo la intérprete, que llegó a México en 2012, aprovechando la oportunidad de sumarse a las filas del Centro de Educación Artística de Televisa, para luego obtener su primer papel en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, en donde interpretó el papel de Katia.

Ante la curiosidad de sus fans, Irina también compartió cuánto tiempo tiene sin ver a su familia, en espera de que todo pueda favorecer un próximo encuentro con ellos. “A mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos, poco más de un año (estuvimos juntos el año pasado en la pandemia porque no se podían regresar a Rusia)”. A mis papás dos años (de no verlos)”, explicó Irina, ilustrando sus respuestas con las fotografías en las que aparece conviviendo con sus sobrinos, recuerdos que sin duda invaden su corazón de nostalgia.

Sus comienzos en México

Durante esta dinámica con sus fans, Irina también destapó cómo se enfrentó a las complejidades de haber llegado a un nuevo país, aunque fue gracias a sus papás que logró salir adelante, pues a la distancia ellos la siguieron apoyando económicamente. “No soy de una familia muy adinerada, pero mis papás siempre lograron darle a mi hermana y a mí lo mejor. Ellos me apoyaron en los primeros años de estudio para poder pagar la renta, comida, lo necesario y tenía beca en el @cea_televisa. De vez en cuando trabajaba de edecán (casi no tienes tiempo cuando estás en el CEA)”, contó, orgullosa de todo lo que ha podido construir estos años de mucho trabajo. “Una vez que recibí mi primer sueldo como actriz no volví a pedirles el apoyo a mis papas. Hasta el día de hoy me mantengo yo misma y cubro todos mis gastos y gustos”, dijo.

