¿Seguirá los pasos de sus papás? Ale Capetillo revela si le gustaría actuar

Después de tres semanas desconectada de las redes sociales, debido a que estaba disfrutando de su familia, durante su visita sorpresa a México, Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, está de regreso. Luego de desempacar y retomar su rutina en Madrid, ciudad a la que se mudó en enero pasado, la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde se puso al corriente con sus seguidores quienes, entre otras cosas, quieren saber si, en un futuro, la podríamos ver actuando o cuándo regresará a vivir a México. También respondió cómo manejo la despedida con su familia ahora que tuvo que regresar a la capital española: “Sí estuvo difícil no les voy a mentir, la verdad sí, pero entre más casual lo hice, en el aeropuerto, les dije, plis no hay que hacerlo triste”, dijo.

En esta dinámica, una de sus seguidoras la cuestionó sobre qué prefiere, vivir en México o en España: “No sé, no podría escoger, como que tienen sus pros y sus contras los dos, entonces la verdad no podría escoger, así que mejor disfruto ahorita el momento que estoy viviendo y donde estoy viviendo y a ver a dónde me lleva la vida”. Ale tampoco quiso revelar cuándo regresará a nuestro país: “Nunca contesto esto, porque la vida da muchas vueltas y realmente nunca se sabe”. La respuesta que sí sorprendió a sus fans fue lo que dijo respecto a seguir los pasos de sus papás en la actuación: “Pues, ¿por qué no?, si se diera la oportunidad no la negaría”. Recordemos que, en casa, Ana Paula, su hermana es quien siempre ha mostrado sus ganas de actuar, así que esta revelación hizo que sus seguidores se emocionaron imaginándolas juntas en escena.

En junio del año pasado, Ale y Ana Paula, ofrecieron una entrevista al programa Despierta América, donde la mayor reveló cuándo supo que quería seguir el legado actoral de los Capetillo: “Mi amor por los escenarios creo que fue cuando mis papás hicieron Amor sin barreras, me acuerdo que, yo los veía y decía: ‘Yo tengo que hacer eso, no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que hacer eso, yo quiero hacer eso y creo que de ahí nació esa pasión”, comentó Ana Paula. En aquella charla, Ale habló de la gran admiración que le profesa a su mamá, sobre todo, luego de su actuación en su último musical: “Al ver a mi mamá en Chicago sentí demasiadas cosas, cuando te toca ver a tu mamá haciendo lo que más le gusta, su pasión, es un sentimiento que no te puedo explicar, sentí muchísimo orgullo por mi mamá”, explicó.

Tiempo de calidad con su familia

Además de su interactuar con sus seguidores en Instagram, Ale también regresó a Youtube, donde compartió un clip en el que contó cómo la pasó en México, un viaje que aprovechó para estar con los suyos: “Disfruté mucho la calidad de tiempo sin estar grabando, sin tener mi teléfono todo el tiempo en la mano, disfruté mucho el tiempo con mi familia (…) Uno, Se me pasó súper rápido, dos, hace mucho que no veía a mi familia, entonces, disfruté mucho la calidad de tiempo que tuve con ellos, viviendo el momento, sin estar grabando”, aseguró la influencer quien durante su visita a nuestro país aprovechó para ir al dentista y jugar de sus hermanos, Daniel y Manuel.

Aunque reconoció que es muy activa, en este viaje, lo utilizó para crear memorias con su familia dentro del hogar: “Lo que hice fue estar en mi casa y eso que yo soy muy de salir, de tener plan, pero ahorita, es la primera vez que estoy en mi casa y no me quiero salir de mi casa. Quiero estar en mi cama, a gusto, meterme en mis cobijas y no salirme, ver películas”. Aseguró que únicamente se conectaba para atender su agenda laboral: “Me olvidé de todo, de todo, menos del trabajo, porque tuve que seguir trabajando porque es Marketing y tuve que estar trabajando desde mi casa. Pero fuera de eso, casi nada”, confesó.