Ariel López Padilla sobre el orgullo que sentiría Mariana Levy por su hija: ‘Sería una de las satisfacciones más grandes’ El histrión confesó que es triste no poder compartir con la fallecida actriz la evolución de María

El camino no ha sido nada fácil para María Levy quien actualmente utiliza su popularidad en redes para enviar un poderoso mensaje de aceptación y amor propio a sus seguidores. Luego de abrir su corazón en su cuenta de Instagram, donde reveló que en el pasado ella también sufrió por alcanzar estándares de belleza, después de un proceso de sanación, está convencida de que las imperfecciones no existen. Sobre el discurso que está manejando la fotógrafa en sus redes, su papá, Ariel López Padilla, se muestra orgulloso de la mujer en la que se ha convertido, aunque reconoce que lamenta no poder compartir su dicha con su mamá quien falleció cuando María tenía apenas 8 años de edad.

El actor aseguró está seguro que Mariana Levy estaría muy orgullosa de su hija: “María que está trabajando su productora, está trabajando su empresa y yo creo que eso sería una de las satisfacciones más grandes que podría tener su mamá de que, algo que le apasionaba, porque le apasionaba mucho la fotografía y el glamour”, comentó el histrión quien se mostró muy emocionado por el hecho de que el público ha podido ser testigo de su evolución: “María es este ser humano que yo disfruto y creo que las personas han ido descubriendo que se ha ido, como una flor, abriendo, con esa calidad humana”, dijo. Sobre su relación con Mariana, Ariel dijo: “El producto de ese amor es una hija de 25 años que, hoy por hoy, es motivo de orgullo y satisfacción, como hija, como profesionista, como ser humano, el árbol por sus frutos se conoce”.

El histrión confesó que la ausencia de Mariana sí es algo que le afecta: “Mucha tristeza también de no poderlo compartir y sentir que tengo una gran responsabilidad de tener a mi hija bien, que siempre tenga el recuerdo de amor y de respeto hacia su mamá y eso creo que se ha logrado, porque es una niña que está muy contenta de saber de dónde viene”. Él actor se dijo convencido de que Levy, donde quiera que esté, vela por el bienestar de su hija: “Los papás somos guardianes, estemos en este mundo o en el otro mundo estamos presentes”. El actor reconoció que la historia de vida que tiene su hija la ha convertido en la gran mujer que es hoy: ‘Obviamente nunca va a ser fácil el camino de encontrarte a ti mismo y yo creo que, en eso, veo en María a una profesional’.

Cuando la popularidad de María Levy comenzó a ir en ascenso en redes, el actor sostuvo una conversación con su hija, según recordó: “Tú tienes una gran responsabilidad, las 500 mil, el millón de personas que te siguen, las personas que te siguen ¿qué les estás diciendo?”. El actor narró que en aquel entonces la fotógrafa dio inicio con su proceso de sanación: “Se puso a dieta y todo lo que vive un adolescente, de que todos los días estamos compitiendo con seres humanos que no existen o personajes idealizados en las películas. Yo creo que esto que ella hace de disrupción, o sea, que rompes lo que se venían haciendo, y de pronto la ves haciendo unas fotografías espectaculares y te enseña las estrías, me parece muy bien el discurso que está manejando, ¿por qué?, porque ayudas a otros a emprender un camino de esfuerzo autoaceptación, autoestima”, explicó López Padilla.

María Levy abre su corazón

Hace unos días, María Levy utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un poco de su proceso de aceptación, además, aprovechó para dirigirse a todas las personas que en algún momento las incomodó, de manera indirecta, con sus publicaciones: “Primero, desde el fondo de mi corazón, (quiero) pedirles perdón a aquellas personas que hice sentir mal en esos momentos, yo estaba super mal, yo estaba súper inconforme conmigo misma, yo me comparaba constantemente con otras modelos y con estándares de belleza inalcanzables. Finalizó haciendo una reflexión sobre lo que consumimos en los medios de comunicación: “La industria te dice que mientras más delgada estás, más feliz vas a ser, como que existe esa promesa, y neta yo les puedo asegurar que en el momento en el que más delgada estuve, fue cuando más infeliz y vulnerable fui”, finalizó.