¡20 años juntos! Omar Chaparro y Lucy celebran su aniversario de bodas más especial

A lo largo de su exitosa carrera artística, Omar Chaparro ha contado con el apoyo incondicional de la mujer de su vida, su esposa, Lucía Ruiz de la Peña con quien, este 25 de agosto, celebró 20 años de feliz matrimonio. A través de redes sociales, los papás de Andrea, Sofía y Emiliano intercambiaron románticos mensajes con los que dejaron claro que siguen tan enamorados como aquel día en que La Mojarrita, como Omar le dice de cariño, se convirtió en su esposa. Fue a principios de julio cuando Lucy y Omar realizaron un viaje de pareja a Dubái y las Islas Malvinas, donde disfrutaron como en su época de novios: “Contigo todas mis vacaciones son luna de miel”, escribió el comediante como descripción de un álbum de esta escapada con su esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque vienen celebrando su aniversario desde hace un par de meses, el gran día llegó, así que Omar tenía preparado para su esposa un video en el que compiló los momentos más especiales de su historia de amor juntos: “Un día como hoy, pero hace 20 años, nos casamos. Ha sido una aventura alucinante, si hicieran una serie de nuestras vidas tendrían que incluir todos los géneros: aventura, acción, drama, pasión, terror, comedia, fantasía, musical, policíaca y hasta ciencia ficción, pero, sobre todo, tendrá que ser una serie que contara la historia de un hermoso y verdadero amor, que inició el primer día que te vi, cuando adiviné tu cumpleaños y te dije que serías mi esposa. La verdad no le cambiaría nada a nuestra serie, cada episodio se pone mejor que el anterior y aunque a veces no ha sido nada fácil y me quite el sueño no puedo esperar, ni un minuto más, para ver la siguiente temporada de nuestras vidas. ¡Felices 20 años Lucy Chaparro!”, le escribió el presentador.

VER GALERÍA

Por su parte, la esposa del actor también utilizó su perfil para dedicarle un mensaje a su esposo: “De pronto estar contigo y escucharte reír a carcajadas se convirtió en mi canción favorita y, ¿sabes algo?, eres el tipo de canción que uno podría escuchar toda la vida… 20 años y sigues siendo el indicado”, conmovido por el mensaje de su esposa, Omar dejó en los comentarios varios emojis de corazones. En abril de 2017, el actor concedió una entrevista al programa El Minuto que cambió mi destino, donde contó cómo fue que inició el amor entre él y Lucy quienes comenzaron su relación amorosa un 1 de enero de 1997 cuando, en medio de una discoteca, comenzó a sonar Never Say Goodbye de Bon Jovi: “No se resistió, bailamos y el DJ dijo: ‘Un aplauso a la nueva pareja que inicia este Año Nuevo, Lucy y Omar’”, contó en aquella charla, donde reveló que La Mojarrita ha sido pieza clave en el éxito de su carrera: “Mi esposa, sin lugar dudas”.

Amor a primera vista

En esa entrevista, Omar contó aquella anécdota del día en que sus vidas se cruzaron en la Universidad: “Yo ya tenía un año estudiando y ella entró. La vi y me enamoré, ahí sí fue amor a primera vista”. Según narró, para él, la historia sí fue de amor a primera vista: “Fue muy curioso porque, la vi, tría el pelo chinito -hasta le compuse una canción- traía un pantalón pegadito negro, estaba riéndose, la sonrisa más hermosa. Yo normalmente soy muy tímido, pero esa vez llegué, me le quedé viendo y dije: ’28 de noviembre, ¿verdad?, sagitario, ¿ese día naciste?’ y ella me dijo: ‘Sí, ¿quién te dijo?’. Te lo juro por mis hijos que nadie me había dicho, fue lo primero que me salió de la boca”. Sobre cómo hizo para adivinar su fecha de cumpleaños, él explicó: “Yo creo que todos tenemos la capacidad de adivinar ciertas cosas, cuando no viene de la cabeza, cuando viene de acá, del corazón, estás conectado. Y eso me pasó a mí”.

VER GALERÍA

Aunque él sentía una conexión única con Lucy, no fue fácil conquistarla: “Estuvo difícil, sí fue como medio año de estar picando piedra, porque no se dejaba. En el aniversario de mi programa, cumplíamos un año y hacíamos una cosa que se llama Dinamitón, 24 horas sin dormir haciendo bromas, un maratón. Entonces, dentro de mi planeación le dije a Perico: ‘Oye, a las 12 de la noche, caía el 28 de noviembre, vamos a llevarle serenata a Lucy, nos llevamos los micrófonos y armamos un guateque. Me llevé un camión con dos tríos y como 60 carros que se juntaron afuera de la casa de Lucy, imagínate, transmitiendo en vivo y empieza el trío y ya, sale Lucy y le digo: ‘¿quieres ser mi novia? Estamos a nivel nacional’, mi suegro histérico y me dijo que no, al aire me dijo que no”. Un mes después de haberlo rechazado, La Mojarrita y Omar comenzaron a escribir su historia juntos.