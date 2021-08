Geraldine Bazán e Irina Baeva echan por tierra los rumores a su alrededor

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto, la expareja no ha estado exenta de rumores. Sin embargo, ambos han manejado esta situación con la mejor actitud haciendo frente a todo lo que se ha dicho en torno a ellos. En esta ocasión, la guapa actriz ha vuelto a alzar la voz, en medio de la noticia de los futuros planes que tiene el galán de telenovelas de llegar al altar con Irina Bavea. Del mismo modo, la intérprete de origen ruso se ha pronunciado al respecto, echando por tierra todo lo que se ha comentado sobre ella hasta el momento.

Ante el revuelo que causó esta noticia, Geraldine no escapó de ser cuestionada por la prensa, a la que respondió de manera contundente para poner punto final a todo lo que se ha dicho hasta ahora. “La verdad es que tal cual, no hay nota más ridícula, mentirosa y sobre todo la verdad es que me parece muy ignorante, sobre todo de la gente que lo quiera inventar y que lo cree y que también los medios que les gusta también volver a decir. De verdad que son cosas tan tontas. Hay que ser muy ignorantes para creerlo…”, dijo ante las cámaras del programa televisivo Hoy de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. “Es una ridiculez, por supuesto que no”, finalizó, para luego limitarse a responder más preguntas.

Recordemos que este rumor surgió en medio de las declaraciones que han brindado Irina y Gabriel a lo largo de estos días, en los que han compartido detalles de los planes que poco a poco han ido trazando para celebrar su soñada boda, a varios meses de haberse comprometido. De hecho, los enamorados han preferido llevar todo con calma, pues en este momento se ocupan de lleno de sus proyectos profesionales, y será hasta que cumplan con su importante agenda hasta que puedan enfocarse en este aspecto de su vida sentimental, la cual tiene a sus fanáticos muy atentos.

¿Qué ha dicho Irina?

Por otro lado, han surgido rumores que aseguran que la iglesia ortodoxa rusa podría desconocer a Irina por planear una boda civil con Gabriel, versiones a las que la actriz ha hecho frente tomando todo con calma. “Es tan absurdo y tan fuera del lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad, ni ningún interés ni ganas tampoco de estar como comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad…”, explicó la estrella de telenovelas a las cámaras del programa televisivo Hoy, haciendo una importante observación en torno a lo que se ha dicho: “De verdad, a la persona que lo haya sacado, haga su investigación bien, no sé quién fue…”, apuntó.

Lo cierto es que Irina y Gabriel se mantienen más unidos que nunca, celebrando cada día de su romance como si fuera el primero, compartiendo algunas ideas de lo que esperan para el día en que puedan convertirse en marido y mujer. “Me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición y en un lugar maravilloso, eso es lo que importa, el amor”, explicó el actor de telenovelas, en entrevista con los medios de comunicación. Así mismo, la pareja ha comunicado que desea dar este importante paso el próximo año, aunque no han dado una fecha específica.

