Aislinn Derbez de su última escapada con Eugenio: 'Hace años que no viajábamos solos y qué mejor que esta ciudad que nos trae tantos recuerdos'

Para nadie es un secreto la excelente relación que Eugenio Derbez tiene con su primogénita, Aislinn Derbez con quien, esta semana, disfrutó de un viaje, padre e hija, a Nueva York, ciudad que tiene mucha historia en la vida de ambos. Aunque ya los habíamos visto en acción durante unas vacaciones, en la primera y segunda temporada del reality familiar De Viaje con los Derbez, nunca los habíamos visto en una escapada solo a ellos dos. En ese sentido, ayer la actriz compartió un álbum con las imágenes más especiales de su paso por la Gran Manzana donde, anoche, el comediante brilló como invitado al show de Jimmy Fallon hasta donde fue como parte de la promoción de la cinta CODA.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aprovechando que su papá tenía este compromiso laboral, Aislinn decidió unirse a esta aventura y cobijarlo en este viaje donde los vimos disfrutar varias atracciones de la ciudad incluida la exhibición digital de Van Gogh, donde se divirtieron como niños. Antes de decirle adiós a Nueva York, Aislinn utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a su papá, en el que le expresó lo increíble que fue para ella compartir esta escapada con él: “Amo estar con @Ederbez. Hace 15 años llegábamos juntos a Nueva York a que él cumpliera uno de sus más grandes sueños que era actuar en Broadway, mientras que yo no tenía idea qué hacer con mi vida (terminé estudiando artes visuales ahí y fue de las mejores etapas de mi vida). Hace años que no viajábamos solos y qué mejor que esta ciudad que nos trae tantos recuerdos. La pasamos bomba y nos desvelamos diario, porque no nos para la boca”, escribió.

VER GALERÍA

Aunque durante su paso por el show de Jimmy Fallon lo vimos muy simpático sacándole varias risas el presentador y a su público, según publicó su hija, el actor sí fue víctima de los nervios: “Estoy tan orgullosa de ti, aunque estuviste todo el día angustiadísimo porque salías en @Fallotonight. Te amo pa”, se lee en otra parte del mensaje que compartió en su feed donde también incluyó una imagen de ambos al lado de Fallon a quien se le ve muy feliz al lado de los Derbez. Este mensaje de la actriz provocó la reacción de más de 800 mil seguidores, entre ellos su amiga Sarah Kohan y el propio Eugenio Derbez quien escribió: “Ya me hiciste llorar. Gracias a ti por acompañarme a otra aventura más. Te amo hija”. Por su parte, el comediante también compartió en su cuenta de Instagram su encuentro con Jimmy Fallon, una noticia que famosos como Galilea Montijo, Jacky Bracamontes, Consuelo Duval y Jaime Camil aplaudieron.

La increíble conexión entre Aislinn y Eugenio

En mayo del año pasado, como parte de la primera temporada de La Magia del Caos, Aislinn Derbez entrevistó a su papá quien admitió que cuando se enteró que se convertiría en papá se sintió intimidado, pero pronto descubrió en su hija a su mejor maestra: “De hecho, en mi película no se aceptan devoluciones la frase que viene acompañada con el título que es: 'Eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y la hice basada en ti, porque tengo muy claro que en un principio yo dije: ‘No, no, yo no quiero ser papá’ y luego eso, fuiste lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, confesó el cineasta.

VER GALERÍA

En esta conversación, el comediante agradeció a su hija por todo el aprendizaje: “Tú fuiste mi gran maestra, porque fuiste la primera que me dijo: ‘Yo no quiero ser como tú, no me interesa ser como tú, no quiero llevar la calidad de vida que tú llevas, no quiero vivir como tú vives. Y fue cuando dije: ‘¡A caray!, entonces mi vida no es tan maravillosa cómo yo pensaba’, porque ella me decía, claro que no quiero vivir cómo tú, yo sí quiero disfrutar la vida, yo sí quiero tener amigos, porque no tengo amigos, no tengo tiempo para tener amigos y fue ahí donde dije: ‘Esto no es vida’. Y tú has sido muy inteligente emocionalmente y eso te lo agradezco”, comentó el comediante quien remató en tono de broma: “Gracias por ser mi mamá, mi hija es la persona que más me regaña en el planeta, le digo: ‘¡Ya suéltame!’. Te amo. Gracias por ser mi maestra”.