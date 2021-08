¿Carlos Ponce va a ser Luis Miguel en la temporada final de la serie?

El furor que despertó Luis Miguel, La Serie desde su lanzamiento aún no termina, pues se ha anunciado al elenco de la tercera y última temporada de la producción que ha hecho un acercamiento, con toques de ficción, sobre la vida de Luis Miguel. Y qué mejor para destapar esta sorpresa que el mismo Diego Boneta, quien fue el encargado de personificar a El Sol desde el inicio de la serie, que esta vez incluirá varias sorpresas, entre ellas el hecho de que el cantante pueda ser representado en su etapa adulta y madura por otro galán de la televisión, nada más y nada menos que Carlos Ponce, pues el nombre del puertorriqueño figura en el llamativo reparto destapado la mañana del 26 de agosto.

La noticia, que de inmediato se ha viralizado, fue dada a conocer a través de una foto publicada en redes sociales por Boneta, en la que se observa una hoja sobre una consola de sonido con los nombres de las estrellas que darán vida a esta parte del universo íntimo del ídolo musical, quien siempre se ha caracterizado por ser muy celoso de su entorno privado. “Luis Miguel, La Serie. Temporada final”, se puede leer en el encabezado del listado, en el que se ha revelado que la actriz Jade Ewen será la encargada de dar vida a Mariah Carey, así como Sebastián Zurita, que se incorpora a esta entrega para representar a Álex Basteri de adulto, según se puede leer en una parte de este texto que ha causado sensación entre los fans.

Pero una de las sorpresas más esperadas para los seguidores fue el hecho de conocer que Carlos Ponce será el galán que aparentemente personificará a Luis Miguel, aunque solo se especifica que interpretará a Miguel, adulto, junto a su nombre. Hasta el momento el galán puertorriqueño no ha ahondado en los pormenores de su papel, pero sí compartió el anuncio a través de sus redes, enteramente emocionado por este reto que ha decidido asumir en su carrera. “¡Esto está pasando! Vengo a arreglar todo este enredo, ¿será?”, escribió con sentido del humor al pie de la postal, la cual ha acumulado miles de “me gusta” y un sinfín de reacciones de quienes están ansiosos por descubrir más situaciones ligadas a la vida de El Sol.

De la misma manera, otras figuras se suman a este reparto, es el caso de Plutarco Haza que será Humberto; Miguel Rodarte como Daniel; Antonio Mauri en su papel de Julián y Alejandra Ambrosi como Karla. Por otro lado se sabe que Mauricio Abad será Sergio en su etapa adulta. Con plena emoción, fue así como Boneta hizo oficial este anuncio, sin dar más detalles en torno a este esperado lanzamiento que ha dado pie a toda una conversación a lo largo de varios meses. “Bienvenidos. Luis Miguel, La Serie”, escribió el joven actor en sus redes.

¿De qué tratará la tercera temporada?

Durante todo este tiempo, los seguidores de El Sol han hecho teorías sobre los posibles episodios que abordará esta nueva parte de su historia, aunque ahora se ha confirmado que, como era de esperarse, su romance con Mariah Carey no quedará fuera del guion. De lo que sí existe aparente certeza, es que su romance con Aracely Arámbula no será abordado, luego de que la actriz se protegiera legalmente para que esto no fuera posible. Entre otras cosas, la trama ahondará en la relación que El Sol llevó con su hermano Alex por aquellos años, y será posible conocer parte de lo que ocurrió con Sergio Basteri, el hermano menor del cantante.

