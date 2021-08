‘Mejor inicio no podía tener’, Mía Rubín tras su primer show como solista

Fue a finales de 2019 cuando Mía Rubín adelantaba a la prensa que traía un proyecto entre manos que le causaba mucha ilusión, sobre todo, porque estaba trabajando con su papá, el músico Erik Rubín: “Esperamos pronto darles detalles y hacerles saber, porque estamos muy emocionados de enseñárselos”, comentó en aquella ocasión la joven, en entrevista con Ventaneando. En aquel momento, Mía no imaginaba que una pandemia la obligaría a reajustar su lanzamiento musical, uno que, debido a las circunstancias, tuvo que posponerse un año y realizó, de la mano de su papá, vía streaming, con el concierto Raíces, realizado en diciembre pasado. Tras aquella experiencia al lado de su mentor (como ha llamado a su papá en algunas entrevistas), el pasado fin de semana, Mía experimentó su primera presentación en solitario, un acontecimiento que ella considera su debut oficial.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

En ese sentido y ante el próximo estreno de su primer sencillo como solista, Flecha, canción en la que colaboró con Chicho Rivas que estará disponible en plataformas digitales, el próximo 27 de agosto, Mía, quien se encuentra en San José del Cabo, en Baja California Sur, donde el pasado fin de semana realizó su primer show, compartió en su cuenta de Instagram un texto en el que expresa la gratitud que le provoca el inicio de su historia musical, una etapa en la que está muy contenta de estar cobijada por su familia y un equipo muy talentoso: “Me emociona mucho todo lo que viene. Estoy tan agradecida con la vida por ponerme en el camino donde estoy. Disfruto cada paso del proceso y los vivo con tremenda felicidad y alegría. Gracias a todos ustedes por todo el amor y apoyo que me han dado y a mi nuevo proyecto. Esto apenas es el comienzo y mejor inicio no podía tener”, publicó en una de sus historias.

VER GALERÍA

Desde que Mía comenzó a ver que su sueño en la música se comenzó a cristalizar, la joven no ocultó su emoción, debido a que, desde muy pequeña supo que quería continuar con el legado con el que comenzó su papá: “Es un sueño hecho realidad, no podía estar más emocionada y aparte que es mi debut, lo voy a hacer al lado de mi papá que es mi mentor, un maestro de vida, una de las personas que más admiro en el mundo y que me ha guiado y me ha enseñado mi pasión por la música y no podía estar más emocionada, de verdad, no se lo pueden perder, estoy muy feliz”, comentó la joven cantante en diciembre pasado, durante su visita al programa Hoy como parte de la promoción de Raíces, aquella presentación donde compartió el micrófono con Erik Rubín con quien interpretó varios éxitos de Timbiriche.

Debido a la pasión que ambos comparten con la música, Mía y Erik se mantienen cercanos y cómplices, así lo vimos durante su paso por San José del Cabo desde donde su papá le dedicó un cariñoso mensaje tras su primera presentación en solitario: “Noche memorable. Primer show de @Miarubinlega rodeados de la familia. Gracias a todos”, se lee en el feed del músico. Por su parte, Mía, aprovechó este viaje de trabajo para, como cualquier chica de 16 años, disfrutar de una jornada en la playa desde donde posó para una foto en la que causó sensación en redes gracias al look que eligió para pasar un día bajo el sol: “Voy a poner mi chonguito de moda”, escribió la joven haciendo referencia al peinado que se hizo para esta ocasión.

VER GALERÍA

El día más especial en la familia

Aunque ahora su carrera musical ya es una realidad, Mía no sólo tuvo que adaptar su lanzamiento a la nueva normalidad, el año pasado, también se convirtió en protagonista de una atípica celebración de 15 años, fecha que únicamente compartió con su familia. Si bien la joven quería festejar con un viaje, el cambio de plan resultó ser lo mejor para la festejada y así lo contó su mamá, Andrea Legarreta durante su reciente visita al programa Netas Divinas, donde reveló que aquel día fue uno de los más especiales en su historia como familia: “Los 15 años de Mía fue un momento muy especial, no tocó en plena pandemia, arrancaba y lo que vivimos nosotros en familia fue muy bello, ella bailó con su papá, pedimos sushi, decoré el comedor como si fuera una fiesta y que ella en la noche me dijera: ‘Mamá, yo creo que mejor fiesta de 15 años no pude haber tenido’. Eso fue muy bonito”, contó la presentadora.