Sincera, Sofía Castro confiesa: 'Quiero ser mamá, formar una familia'

La felicidad es inmensa en el corazón de Sofía Castro, quien disfruta de su noviazgo con Pablo Bernot, una etapa de su vida en la que además el éxito profesional ha sido constante. Pero lo más importante es que la joven actriz ha podido reafirmar lo que desea para ella en un futuro, planes que por el momento no pretende apresurar, aunque sin duda alguna se trata de un aspecto que la tiene muy motivada. Del mismo modo, tras dos años de noviazgo, la hija de El Güero Castro y Angélica Rivera, se ha sincerado sobre lo que piensa del matrimonio, así como de la idea de formar una familia, circunstancias en las que ha podido meditar a lo largo de este tiempo, luego de casi dos años de relación sentimental con su galán.

Tan amable como siempre, Sofía abrió su corazón en una reciente entrevista con el diario mexicano Reforma sobre las posibilidades de llegar al altar, lo que incluso la llevó a revelar que para nada descarta la maternidad. “La verdad siempre he creído en el matrimonio, en la familia. Quiero ser mamá…”, compartió durante la charla, para luego confesar cómo es que se ha visualizado en esta faceta. “Antes decía que quería tener seis hijos, pero ahorita a lo mejor ya un poco menos. La verdad es que veo a mi papá cómo sufre con nosotras (mis hermanas) y digo: ‘Ay no, mejor menos’”, agregó con sentido del humor. “Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia”.

Lo cierto es que Sofía quiere darle tiempo al tiempo, llevando todo de manera organizada y permitiéndose disfrutar de este momento gratificante, en el que junto a Pablo ha podido escribir una de las historias más extraordinarias de su vida, tal cual lo ha reiterado en repetidas ocasiones. “Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia. Es muy pronto ahorita para esa decisión, pero pues sí, ya veremos qué camino va tomando esto”, agregó la intérprete, quien ha sido muy transparente al hablar de este aspecto tan personal, a pesar de que un inicio de su romance trató de ser muy discreta. “Por más que quise mantener no tan público mi noviazgo con Pablo, ya después no se pudo y él se subió al barco conmigo”, dijo.

¿Qué piensan sus papás de su novio?

Sin duda, otro de los aspectos importantes para Sofía ha sido la buena impresión que Pablo ha dejado en su familia, algo de lo que ha hablado de lo más orgullosa en días pasados. “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, contó recientemente durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue captada por los medios de comunicación. En ese espacio, y al hablar de cómo se imagina su boda, dijo: “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”, aseguró.

Mientras tanto, Sofía y Pablo han podido hacer un equilibrio entre sus tiempos, pues debido a sus constantes compromisos profesionales, a veces les es complicado permanecer juntos, aunque eso no ha sido impedimento para que su amor crezca con el paso de los días. “Ha sido un poco complicado cuando ella viaja a Estados Unidos para estar con su mamá y estudiar, y cuando podemos nos visitamos y aprovechamos el tiempo al máximo juntos. Pese a todo nos llevamos muy bien, la distancia no nos ha complicado, hemos sabido darnos el tiempo y espacio, nos hemos sabido adaptar y estamos felices”, comentó Pablo durante un video en el canal de YouTube de Sofía en el que aparece.

