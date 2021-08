Raúl Araiza disfruta de una cita con la mujer de su vida, su mamá

El amor es una constante en la vida de Raúl Araiza, además del que le profesa a su novia, Margarita Vega, con quien recientemente comenzó una relación amorosa y el que le expresó hace unos días a su hija Roberta por su cumpleaños número 23, el conductor tiene más amor para dar cuando se trata de la mujer más importante de su vida: su mamá. Después de más de siete meses de no poderse reunir por sus apretadas agendas de trabajo y las medidas de precaución que los actores que están grabando proyectos en medio de la pandemia requieren, ayer por la tarde, el conductor de Hoy disfrutó de una cita con la primer actriz Norma Herrera a quien le dedicó varias publicaciones en redes sociales donde dejó ver su emoción al reencontrarse con su mamá con quien posó para varias imágenes.

A través de sus historias, el presentador compartió dos instantáneas al lado de su mamá que acompañó de la frase: “¡La mujer de mi vida! Te amo jefa”, en esta foto aparece Araiza abrazando a su mamá y dándole un vemos en la mano, mientras la actriz miraba sonriente a la cámara. Tras concluir las grabaciones de la telenovela Diseñando tu amor, el último trabajo de la primera actriz, tuvo la oportunidad de reunirse con su hijo con quien disfrutó de un restaurante de comida japonesa que disfrutaron prácticamente para ellos dos: “¿Hace cuánto no nos veíamos?”, le preguntó Raúl en un video que compartió en su feed de Instagram: “Siete meses y medio, nos hablamos por teléfono y las veces que nos podíamos coordinar, tú tenías tiempo y yo tenía llamado”, explicó la actriz quien reconoció no fue fácil pasar tanto tiempo sin poder ver a su primogénito.

Pero no sólo la primera actriz echaba de menos a su hijo, Raúl reconoció que contaba las horas para verla: “Extrañaba a la jefa muchísimo”, comentó para luego decirle: “Te amo mami”. Conmovida por las palabras de su hijo, la actriz reconoció: “Gracias hijo, qué alegría me dio abrazarte hoy, te extraño eh, mucho te extraño, pero te veía a pedacitos en Hoy y a pedacitos en La Desalmada”, comentó divertida la actriz. El actor también reveló que durante este reencuentro brindó con su mamá con un solo objetivo: “Para que ya no me regañe tanto. Siempre me ha regañado, ¿verdad?”, a lo que Norma Herrera comentó simpática mientras su hijo le daba un tierno beso en la frente: “¡Claro! Cuando se necesite, la mamá no cambia con la edad, siempre está al pendiente de sus pollitos”, añadió la primera actriz.

La entrega de una madre a sus hijos

Hace un par de años, como parte de la serie de entrevista A corazón abierto que los conductores de Hoy protagonizaron para el matutino, Raúl Araiza abrió su corazón y recordó detalles de su niñez que lo marcaron, como la separación de sus padres un proceso que, aunque reconoció para ellos como hijos fue una transición muy pacífica, para doña Norma Herrera fue un momento muy complicado: “Mi mamá, yo me acuerdo, que estaba dentro de la cama, hermosísima, con sus ojos, pelo negro azabache y yo la veía deshecha, llore y llore, con lo dura que es mi mamá. Yo creo que sí lo sufrió mucho y tampoco estoy enterado de que haya hecho mi padre un intento de regresar. Duraron 7 años de casados y ahí quedó todo. Fue muy civilizado siempre, los fines de semana con el papá y viviendo con la mamá”, contó.

Aunque la belleza de Norma Herrera siempre ha impactado, El Negro Araiza recordó que, por muchos años, él y su hermano Armando, fueron los únicos hombres en la vida de la actriz: “Siempre vi una madre muy trabajadora y sabiendo de un papá trabajador y exitoso. Mi papá tuvo muchas novias, nunca lo vimos de la mano de ningún, pero se casó 4 veces, la quinta fue la que lo enterró. Mi mamá pasó mucho tiempo soltera, de verdad era hermosa, yo le digo: ‘Jefa, ¿por qué no te dabas chance de volver a conocer a alguien, volver a ilusionarte?, ella me dice: ‘No, eran ustedes, ustedes fueron mi vida y así me la compré”, recordó el presentador quien también reveló que tras su separación, pasaron muchos años para que su mamá se volviera a enamorar: “En Miami conoció a Osni un brasileño encantador y ahí sí tuvieron una historia, se vino a vivir a México, vivió en la casa (…) 20 años duraron juntos, a los 19 años se casaron”, narró en aquella ocasión el conductor.