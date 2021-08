Gabriel Soto fue cuestionado sobre la posibilidad de que sus hijas convivan con la nueva pareja de Geraldine El actor se sinceró sobre esta situación y dejó clara su postura con respecto a su ex

Todo marcha de maravilla para Gabriel Soto, pues a la par de los planes que ha comenzado a trazar para la celebración de una futura boda con su prometida, Irina Baeva, la relación con Geraldine Bazán, parece transitar por un momento de cordialidad, siempre apostando por la tranquilidad y el bienestar mutuo. Así lo ha dejado ver el galán de telenovelas en una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad se expresó sobre la posibilidad de que sus hijas convivan con el nuevo novio de su exesposa, el empresario Luis Murillo, con el que la actriz disfruta de un romance que ha preferido llevar alejado de los reflectores, siempre discreta y enteramente dispuesta a proteger este ámbito de su entorno privado.

Lo cierto es que, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Gabriel se sinceró sobre este tema, al ser cuestionado en torno a la convivencia que sus pequeñas, Elissa Marie y Alexa Miranda, podrían tener con el nuevo novio de su mamá. “Por supuesto, mientras todos estemos bien y en paz, todo está perfecto...", exlplicó. "Están regresando ya con su mamá, estuvieron con nosotros casi tres semanas, así que ya terminaron las vacaciones de verano, ya entran a clases, así acordé con su mamá de los días…”, contó el intérprete en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy, durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Recordemos que, en días pasados, Gabriel opinó sin filtros de la nueva ilusión en el corazón de Geraldine, una noticia que cobró revuelo cuando la estrella de telenovelas compartió los primeros vistazos de este romance que la tiene muy emocionada. “Me da muchísimo gusto, de verdad…”, dijo en una charla con el programa El Gordo y la Flaca. En ese espacio, también reiteró lo importante que ha sido para ambos trabajar en conjunto por el bienestar de sus hijas, un compromiso que han cumplido al pie de la letra. “Siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, el bienestar de nuestras hijas…”, afirmó Soto.

Los planes de su boda con Irina

En medio del éxito profesional que hoy disfruta, Gabriel ha tenido la dicha de poder dar los primeros pasos de la mano de su prometida, Irina Baeva, de plantearse algunas ideas para lo que será su soñada boda, aunque los enamorados continúan tomando todo con calma y alejándose de cualquier presión. "Me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición y en un lugar maravilloso, eso es lo que importa, el amor…", señaló el actor durante su charla con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. Así, la pareja da muestra de la ilusión que los invade, siempre cómplices de cada momento y más unidos que nunca.

Mientras tanto, Irina y Gabriel ya tienen una idea clara de cómo desean que ocurra todo el día de su enlace, en el que esperan contar con la presencia de sus familias. “Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarnos a todos para Rusia creo que sería muy complicado. La idea es hacerlo en la playa pero todavía no tenemos nada, ni fecha, ni cantidad (de invitados), nada de nada…”, aseguró la intérprete de Soltero con Hijas en días pasados, aunque hoy sabemos que los novios desean darse el “sí, acepto”, el próximo año.

