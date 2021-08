¡De vuelta en México! Bárbara Coppel y su familia disfrutan de una jornada a caballo en Tijuana

Para Bárbara Coppel y su familia este verano ha sido uno de los más especiales debido a que después de más de un año y medio pudieron regresar a México para reunirse con los suyos. Luego de disfrutar de unos días en Ibiza, a finales de julio, los Hank Coppel abordaron un vuelo trasatlántico que los llevó a San Diego, California, donde el pasado 25 de julio celebraron el cumpleaños de Amaïa, la mayor de sus tres hijos, con una fiesta para la que la festejada se convirtió en La Sirenita, su personaje de ficción favorito. Después de pasar varias semanas con la familia de Bárbara, el clan viajó a principios de agosto a México, donde la socialité le organizó un divertido festejo de cumpleaños a su esposo Alejandro Hank Amaya en la Hacienda El Salitre, en Querétaro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Acostumbrada a viajar, durante estas vacaciones, la familia no ha parado y luego de celebrar el cumpleaños número 44 del torero, volvieron a hacer sus maletas y se dirigieron a Las Vegas desde donde, hace unos días, la socialité compartió varias fotos con las que mostró un poco de cómo disfrutó de este destino, ahora con sus hijos: “Las Vegas desde otro punto de vista fabuloso”, escribió Bárbara como descripción de un álbum de fotos al lado de Amaïa, Bastien y Killian quienes han estado muy felices durante esta escapada donde han podido compartir con su familia, tanto en México, como en Estados Unidos.

VER GALERÍA

Luego de su paso por Las Vegas, la familia se preparó para uno de los destinos más importantes en su itinerario de viaje: su visita a Tijuana. Recordemos que es precisamente en este estado donde vive gran parte de la familia de ambos, sobre todo, la del torero, una situación que tiene a todos muy felices pues los niños pudieron reencontrarse con su abuelo paterno, el empresario Jorge Hank González quien, aprovechó este reencuentro para consentir a sus nietos y le organizó un nuevo festejo a Amaïa quien, esta tarde, sopló las velitas de un pastel con el que celebró, nuevamente, sus cinco años de edad.

Una aventura a caballo

El nuevo festejo de Amaïa tuvo lugar en el Hipódromo Caliente, donde el empresario tiene un criadero de caballos que los niños visitaron muy emocionados. Como parte de esta visita a este sitio que también alberga un zoológico, Amaïa dio lecciones de valentía al disfrutar de una jornada a caballo. Primero, la niña se subió en compañía de su papá, Alejandro Hank quien le mostró cómo dirigir al caballo. Una vez que se sintió segura, la pequeña se convirtió en la encargada de darle un paseo a sus hermanitos a quienes vimos muy sonrientes: “Risa nerviosa, porque les impone el caballo y al mismo tiempo la satisfacción de estar montados manejando”, escribió la socialité en una de sus historias donde se ven a sus tres hijos montando uno de los ejemplares de las caballerizas.

VER GALERÍA

En las historias de su Instagram, Bárbara Coppel reveló que ella prefiere no montar a caballo, animales a los que le tiene mucho respeto, pero que en el pasado le provocaron un temor que ha ido superando: “Antes les tenía pavor, porque de niña, porque de niña me rompí un brazo, ahora, me encantan, pero los mega respeto”, escribió sobre un clip donde se le ve al lado de uno mientras disfrutaba de un día de campo. La socialité se mostró muy emocionada de ver la valentía con la que sus hijos disfrutaron de esta visita al hipódromo