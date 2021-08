José Ron acepta que está enamorado y habla por primera vez de su relación: ‘Me siento completo’

El amor ha vuelto a tocar a la puerta de José Ron quien, después de semanas envuelto en rumores de una posible relación con la presentadora Luciana Sismondi, con quien ha estado compartiendo varias imágenes en redes sociales que provocaron que los fans del actor comenzaran a sospechar que entre ellos había algo más que una amistad. A principios de agosto, la presencia de la presentadora argentina en la celebración del cumpleaños número 40 del actor, fecha que según compartió en redes festejó con una cena romántica para dos.

Aunque desde entonces José Ron y Luciana han estado jugando al despiste y no han querido admitir que fueron flechados por Cupido, por fin, el actor reconoció que se encuentra enamorado y sin decir su nombre, admitió que es la argentina la dueña de su corazón: “Estoy muy contento en este momento, me siento completo y feliz en todos los sentidos, creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, ¡claro!”, comentó José Ron en entrevista para el programa Despierta América donde, la entrevistadora quiso seguir indagando para intentar que el actor revelara el nombre de su novia.

Como José Ron respondió sin dar detalles de la identidad de su novia, lo cuestionó: “Me imagino que es una persona que conocemos, que es conductora y actriz, que le dicen como me dicen a mí, a veces, le dicen Lu”, admitiendo la referencia al nombre de Luciana, el histrión confirmó: “No estás equivocada, fíjate”. Con una sonrisa en el rostro aseguró que sí, efectivamente, la argentina es su novia: “Sí, sí, feliz”. La entrevistadora, quien presumió ser amiga del actor le dijo que espera que pronto le presente formalmente a su pareja a lo que él comentó: “Claro que sí”. En todo momento, el actor mostró una sonrisa que delata el excelente momento por el que está pasando.

Antes de esta revelación, José Ron había hablado, en entrevista con Alan Tacher, para este mismo matutino, sobre cómo ha sido trabajar con Livia Brito con quien, en el pasado, también se le relacionó sentimentalmente y con quien ahora protagoniza la exitosa telenovela La Desalmada: “No, son los personajes y hay que entregarse bajo la piel de Rafael Toscano y también ella en Fernanda Linares, aprovecharnos el llevarnos bien, la confianza, conocernos, yo creo que eso también ayuda bastante porque llegar a un proyecto donde te llevas bien con tus compañeros, creo que hace la diferencia, con Livia es eso, la quiero mucho, la respeto, la admiro y hacer esas escenas con esa confianza, con esa amistad, también ayuda bastante”, dijo.

Su mayor reto actoral

En esta conversación, José Ron reveló que para La Desalmada tuvo que vencer a uno de sus miedos más grandes, volver a montar a caballo: “Sí fue complicado este proceso, porque yo me caí en una telenovela y sí le agarré cierta inseguridad y miedo a los caballos, al principio fue complicadísimo cuando me enteré que mi personaje tenía que andar a caballo en haciendas y todo eso, si dije, órale, sí tengo que quitarme la inseguridad y el temor. Lo fui venciendo poco a poco, a veces duraba 5 o 6 segundos, parábamos escena, me baja del caballo y pedía tiempo porque no podía. Ahora que hice esto puedo decir que es prueba superada. Se siente rico haber vencido ese medio, ese temor”, narró José Ron.