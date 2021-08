La sospechosa visita de Ben Affleck a Tiffany, ¿está buscando anillo para JLo?

Sin duda, una de las parejas que ha causado gran sensación a lo largo de estos meses, es la de Jennifer Lopez y Ben Affleck, pues es evidente que cada día se les ve más enamorados. Y aunque han tratado de llevar su romance de la forma más discreta, han acaparado toda la atención no solo de sus fanáticos, sino también de los paparazzi, que no pierden de vista su rastro. Esta vez, ha sido el galán de Hollywood quien dio de qué hablar, esto tras ser fotografiado en la joyería Tiffany & Co, ubicada en Century City, en la ciudad de Los Ángeles. Tal acontecimiento ha despertado las sospechas entre sus seguidores, quienes se preguntan si los novios están a punto de dar un importante paso.

En las fotos, dadas a conocer por Page Six, se observa a Affleck mirando muy atento las vitrinas. Según la publicación, podría tratarse de la búsqueda que el actor ha emprendido para encontrar la sortija de compromiso ideal que desea entregarle a JLo, aunque nada de esto ha sido confirmado por ahora. Sin que se percatara de la presencia de los paparazzi, el protagonista de cintas como Batman vs Superman, incluso se observa con un bolígrafo en mano, imágenes que se han viralizado de un instante a otro, haciendo crecer aún más la atención entre la pareja, que recientemente causó revuelo durante sus vacaciones por Europa, en donde se les vio más unidos que nunca y de lo más cariñosos.

Y claro, para su visita a Tiffany & Co, Ben se hizo acompañar de su madre, Chris Anne Boldt, quien parece ser su mejor cómplice a lo largo de este periodo en el que la ilusión crece con el paso de los días dentro de su corazón. Cabe destacar que otro de los acompañantes fue nada más y nada menos que su hijo, el pequeño Samuel, de 9 años, que permaneció en instantes junto a su padre cuando este miraba muy atento la lujosa joyería. Por ahora, no se tiene certeza sobre si Ben hizo alguna compra, aunque está claro que los fanáticos permanecen muy atentos por cualquier sorpresa que los enamorados pudieran dar en próximos días.

Recordemos que en noviembre de 2002, Ben ya le había propuesto matrimonio a Jennifer Lopez, en aquella ocasión sorprendiéndola con un espectacular anillo de diamante rosa de 6.1 quilates, una joya firmada por Harry Winston y que fue valuada en alrededor de 2.5 millones de dólares, según reportó Page Six en su momento. Sin embargo, los novios tomaron la decisión de posponer esa boda en 2003, pues se dijo que esa determinación fue originada por la excesiva atención de los medios. Posteriormente, en 2004, la ruptura se hizo oficial, por lo que a través del representante de la Diva del Bronx se pidió a la prensa tener respeto sobre su privacidad.

El costoso regalo de Ben a JLo

Durante este tiempo en que han decidido retomar su noviazgo, Ben no ha dudado en consentir a la cantante con un costoso regalo, esta vez por la celebración del cumpleaños número 52 de la Diva del Bronx, quien presumió a través de sus redes sociales un collar con algunos colgantes de alrededor de 45 mil dólares. Pero lo más especial de este presente estuvo en el significado en cada uno de los charms o amuletos que conformaron este detalle, que representa en su totalidad su prolongada historia de amor. “Ben quería algo realmente especial para su cumpleaños. Quería armar una historia significativa. No solo le consiguió el diamante más grande que pudo encontrar, quería decir algo sobre su relación…”, declaró Beth Bugdaycay, una de las fundadoras de la marca de joyería de lujo Foundrae, encargada de este regalo.

