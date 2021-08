Tras su boda en París, Altair Jarabo revela si dejará México y la actuación por amor

A una semana de su boda de ensueño realizada en París, Altair Jarabo dio una entrevista en la que respondió varias incógnitas que tienen sus fans tras su matrimonio, como si este paso personal afectará en su carrera como actriz o si se mudará a vivir al país natal de su esposo Francia. Luego de convertirse en una de las novias más espectaculares de este verano, la actriz mexicana dio detalles de qué pasará con su vida ahora que se ha convertido en esposa del empresario con quien, según dijo, sí hay planes de convertirse en papás. Fue el pasado 16 de agosto cuando Altair y Frédéric unieron sus vidas en una boda que se realizó en una joya arquitectónica del renacentismo, el Château de Vallery, ubicado al sur de París, hasta donde se trasladaron varios invitados de la novia provenientes de nuestro país, como la socialité Olivia Peralta y el actor y diseñador José María Torres.

Convertida en la señora de García, Altair comentó en entrevista con People en Español si, tras su matrimonio cambiará de residencia: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también”. Aunque actualmente se encuentra en la capital francesa donde contrajo nupcias, adelantó que pronto podría estar de vuelta en nuestro país para regresar a la pantalla chica: “Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

Sobre si nuevo estado civil cambiará el rumbo de su vida, en el terreno profesional, Altair puntualizó: “Me dicen que, si ya me voy a casar y a olvidar de mi casa, no, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes sigo con ganas de trabajar y de entrar en un proyecto, por supuesto, quizás en la segunda mitad del año, pero, en cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar, si es en México, si es en Miami o en dónde”. La actriz aseguró que desde que eran novios contaba con el apoyo incondicional de su pareja: “Frederic ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tenga que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos seguiremos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños”, comentó.

En esta conversación, Altair también respondió que, si en su nueva vida de casada existe el deseo de convertirse en mamá, a lo que respondió: “A corto plazo, no. Quiero pensar que me llamará la naturaleza y si es así, Frederic sabe que será un proceso juntos y él lo hará encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babys, la verdad, es que no lo veo pronto”, comentó sobre el tema. Tras su boda, Altair Jarabo compatió en sus historias algunos videos de los momentos más especiales de su enlace, como cuando disfrutaron de un romántico espectáculo de fuegos artificiales, un instante que varios de sus invitados también postearon en redes donde estuvieron documentando este evento.

La historia de amor de Altair y Frédéric

En abril de este año, Altair y Frédéric compartieron, en exclusiva para ¡HOLA!, detalles de su historia de amor en un entrañable reportaje donde nos contaron dónde y cuándo se conocieron: “El año pasado en casa de una amiga que tenemos en común… y a partir de ese momento las cosas se desencadenaron muy rápido”, nos comentó la actriz. En aquella entrevista, la mexicana enlistó las cualidades que posee su ahora esposo: “Es un hombre al que admiro por su inteligencia, su carácter y fortaleza, su nobleza, por lo cariñoso y buen padre que es; por el hombre de negocios que ha sido y sobre todo un gran amor". En esa conversación, Altair también reveló cómo se lleva con los dos hijos de su esposo: “Diego y Paloma son dos hijos que tienen Frédéric, chavos inteligentes, balanceados, nobles. Los conocí en un viaje por Europa, ellos ya estudian fuera de México y los adoré”, comentó.