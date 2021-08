La condición de don Vicente Fernández es 'crítica pero estable' dicen sus médicos

Han transcurrido 18 días desde que don Vicente Fernández fuera hospitalizado debido a una caída en su casa, el rancho Los Tres Potrillos, situación por la que ha permanecido en terapia intensiva desde entonces. Mientras tanto, su familia se mantiene refugiada en la fe, realizando constantes visitas al nosocomio, en donde los medios de comunicación se han establecido para dar cobertura a los reportes médicos. Fue la tarde de este 23 de agosto cuando se dio el más reciente informe del estado de salud del Charro de Huentitán, aclarando que, por ahora, su condición “sigue siendo crítica pero estable”. Entre otras cosas, se informó que los Fernández han hecho uso de su derecho a una segunda opinión, por lo que un médico procedente de Estados Unidos viajó a Guadalajara para dar seguimiento a esta petición.

En conferencia de prensa, los médicos detallaron cómo marcha todo con la salud de don Vicente, quien todavía continúa dependiendo de asistencia ventilatoria. “El estado actual del señor Vicente Fernández Gómez es estable, su condición sigue siendo crítica pero se mantiene estable. En relación a la información vertida en los informes previos, prácticamente se mantiene sin cambios. En lo neurológico continúa despierto, con estados de fluctuación en su estado de dormido y despierto, entiende. En la condición ventilatoria sigue dependiente de un ventilador, aun con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo en forma alternada las respiraciones espontáneas…”, explicó.

Del mismo modo, se ha descartado alguna complicación respiratoria, así como cualquier dato de infección. Por otro lado, el reporte médico ahonda en otros aspectos del estado actual del intérprete. “Su condición cardiovascular sigue siendo estable, no requiere medicamentos para que su corazón funcione en forma adecuada. Continúa con un estado nutricional adecuado, sin ninguna complicación gastrointestinal, su condición renal se mantiene también estable y hasta el momento no hay datos de ninguna indicación o datos de infección en ningún nivel o sistema. En relación a lo neurológico esto va a ser un estado, como se ha comentado en múltiples ocasiones, muy lento, y es parte del mismo proceso de la enfermedad, por lo cual los cambios van a ser muy sutiles a través del tiempo, por lo tanto la condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad”.

Una segunda opinión

Durante el encuentro con los medios, el doctor Ever Rodríguez, director general del hospital Country 2000, dio a conocer detalles de la petición de los Fernández de solicitar una segunda opinión, un derecho que han ejercido para corroborar que todo marcha en orden en cuanto a las atenciones que recibe el cantante. “El día de ayer la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico, una segunda opinión. Esta segunda opinión fue dada por un médico de Estados Unidos, un médico internista del Hospital Metodista de San Antonio Texas, el doctor Timothy Hernandez, estuvo ayer en el hospital, exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes. Con esto, el doctor Timothy da una opinión: El señor Vicente Fernández está muy bien tratado, bien manejado. Él no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando en el hospital…”, aseguró.

En ese espacio, el director del nosocomio agregó que, de cuerdo con la visita del doctor Timothy, también se determinó que la “estructura del hospital es un hospital con excelencia”. Así, se dejó claro que esta información ha sido muy valiosa tanto para los familiares como los médicos tratantes. Hasta el momento también se confirmó que solo se dará una conferencia cada ocho días, no lunes y viernes como estaba programado.

