Fernanda Castillo se transforma en una espectacular morena

No importa cuál sea el look que elija Fernanda Castillo, la actriz siempre luce espectacular. A lo largo de su carrera, la hemos visto jugar con su apariencia en varias ocasiones; todo comenzó con su papel de Mónica Robles, en El Señor de los cielos, cuando entró al mundo de las rubias, un color que mantuvo hasta hace unas horas que compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes de su nueva imagen. Para darle un giro su look, la actriz quien en diciembre pasado debutó en su papel de mamá con la llegada de su hijo Liam (quien el pasado 19 de agosto cumplió 8 meses de edad), decidió que era tiempo de teñirse el cabello para convertirse en una espectacular morena, un cambio que le sentó de maravilla y que provocó la reacción de más de 200 mil seguidores.

A través de su cuenta de Instagram donde, la semana pasada compartió la foto más entrañable al lado de su pequeño Liam, ahora la actriz compartió dos instantáneas de cómo luce tras su visita al estilista: “Cambios”, fue la palabra con la que acompañó estas imágenes donde se le ve con un corte en capas en un tono castaño oscuro, un color que le sentó muy bien y que la coloca entre las mamás más guapas del medio. Para estas imágenes con su nuevo look, Fernanda lució un maquillaje muy natural, casi imperceptible que dejó al descubierto que eligió para su cabellera el mismo tono de café que tienen sus ojos: “¡Qué bonita!”, fueron algunos de los comentarios que amigas como Ariadne Díaz le dejaron en este post.

Después de años de ser rubia, Fernanda apuesta por este nuevo tono y largo en su melena, una transformación que, de acuerdo con sus amigas en redes la hace ver más joven: “Te ves chiquitita”, le escribió Silvia Navarro. Durante su embarazo y estos meses que tiene como mamá, la actriz había mantenido el rubio y corto de su cabellera; sin embargo, ahora se ha pasado al lado de las morenas, un color que, a decir de paso, también le queda muy bien. En 2019, a su larga lista de cambios de look, Fernanda se convirtió en una pelirroja para su personaje en Enemigo íntimo, una imagen con la que dio vida a su personaje de Roxana Rodiles.

Sus cambios más representativos en la pantalla

Además de su talento, Fernanda ha hecho uso de este tipo de transformaciones para darle un toque muy especial a cada uno de sus personajes, como ocurrió con Mónica Robles el papel en el que el estilo fue pieza clave para su éxito: “Es un personaje con el que siempre voy a estar agradecida. La verdad es que no lo odio y no digo: ‘Ya que me lo quiten de encima’, para nada, o sea, fue el personaje que hizo que la luz cayera encima de mí y ahora tengo grandes oportunidades gracias a él, así que, Mónica es esta mujer ruda, temida, sexy”, comentó la actriz en entrevista con Adela Micha en 2019.

En aquella entrevista, Fernanda habló de otro personaje icónico de su carrera; se trata de Tamy, a quien dio vida en la cinta Dulce Familia, para el cual no sólo se realizó un cambio de imagen, sino que también tuvo que subir más de 10 kilos para hacerlo: “¿Quieres hacer este personaje?, pero tendrías que subir de peso y yo de: '¡Sí!', aunque después me arrepentí un poquito. Comía de todo, ya al final en Chile comía pizza y chelas, lo que se me viera más panza, retención de líquidos, pizzas, chelas, mucha azúcar, soya, porque, además, yo empecé a subir y llevaba 8 kilos y me crecía la cadera, pero los cachetes no, entonces, en donde no se me notaba era en la cara, después de 12 kilos ya se vio”, narró en aquella charla Fernanda sobre el personaje más retador de su carrera.