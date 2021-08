Raúl Araiza y la cariñosa felicitación de cumpleaños a su hija Roberta por sus 23 años

En medio de su regreso a la actuación en La Desalamada, Raúl Araiza atraviesa por un excelente momento en varios aspectos de su vida. En el amor, hace un par de meses, el conductor de Hoy comenzó una relación amorosa con la actriz Margarita Vega con quien ya ha compartidas románticas fotos en sus cuenta de Instagram, en el terreno familia, Araiza se encuentra de fiesta con el cumpleaños número 23 de su hija menor, Roberta, a quien le dedicó una cariñosa felicitación en redes sociales donde, no sólo etiquetó a la cumpleañera, sino también a María Fernanda Rodríguez, su exesposa y madre de su hijos con quien a pesar de su separación, anunciada en agosto de 2019, tiene una excelente relación, de hecho continúan siguiéndose en rede sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de 24 años juntos, Raúl Araiza y María Fernanda decidieron ponerle punto final a su matrimonio hace un par de años. Aunque ya no son pareja continúan unidos como padres y socios, pues es ella quien gestiona algunos contratos del actor. En ese sentido, la unión de los exesposos salió a relucir en el cumpleaños número 23 de su hija menor, Roberta, quien este 23 de agosto está de fiesta. Orgulloso de la mujer en la que se ha convertido su hija, el actor compartió una linda imagen de su hija y un texto en el que le expresó cuánto la quiere: “Hace 23 años llegaste a mi vida llenadora de luz, ilusiones y más responsabilidades. Tu manera de vivir la vida me encanta. Eres segura y directa, pero, sobre todo, una hija que ama a su padre y él a ti. ¡Feliz cumple mi chula!”, posteó el presentador.

VER GALERÍA

Para esta felicitación, Raúl publicó un álbum de cuatro fotos en el que hizo un recorrido por la vida de su hija menor quien posee una belleza herencia de sus padres. La cumpleañera respondió esta especial felicitación con un “Te amo”, escrito en inglés. En junio pasado, durante la transmisión del programa Qué miembros tan padres, Roberta le dedicó unas palabras a su papá que lo conmovieron hasta las lágrimas: “Hola señor, te quería felicitar y darte las gracias en este día del padre, quiero que sepas que eres lo máximo en mi vida y te adoro con todo mi corazón, eres el ser más lindo que conozco y gracias a ti soy la mujer que soy, te amo y te mando muchos besos”, comentó la hija del presentador.

En la transmisión de este programa, el conductor reveló que su hija menor, a diferencia de su hija mayor Camila quien es muy aventurera, es más hogareña, de hecho, reveló que la joven todavía vive con su mamá: “Roberta es más de casa, sigue viviendo con Fernanda. Pero son muy amorosas y me han aguantado todo, nunca me han juzgado, nunca me han etiquetado y eso es grandioso”. Durante la pandemia, Roberta apareció en el programa Hoy durante una cápsula al lado de su papá, desde casa, donde la joven compartió varios tips para hacer Tik Toks, en este segmento, la hija del presentador mostró un poco de la excelente relación que tiene con su papá.

VER GALERÍA

El gran equipo con Fernanda

A pesar de la separación con Fernanda, en este especial del Día del Padre, Raúl reconoció que la excelente relación que tiene con sus dos hijas es, en gran parte, al equipo que hace con su exesposa y así lo describió: “Yo creo que la vida te va poniendo diferentes obstáculos. Yo viví 24 años, los mejores de mi vida con Fernanda, pero pues las historias, la aventura para educar, la adolescencia es muy dura y tener que desprenderte de las niñas, aunque ya estaban grandes, fue muy difícil, ha sido muy difícil, pero no has dado una nueva relación al ser, no pareja, sino socios amigos, hermanos y que ella vean (mis hijas) cómo podemos transformar esa relación de ser pareja a seguir siendo sus padres y llevándonos increíblemente bien”, explicó en aquella ocasión.