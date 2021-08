Anette Michel y las razones por las que cambió de televisora: 'No hicieron las cosas de frente' La ex conductora de MasterChef reveló que también tuvo necesidad de salir de su zona de confort

El rumbo profesional que ha tomado la vida de Anette Michel ha sido para ella de lo más gratificante, pues tras abandonar las filas de TV Azteca, las puertas de Televisa se abrieron de par en par. Eso sí, la guapa tapatía, ha sido muy sincera al revelar las razones por las cuales tomó la decisión de dejar su antigua televisora, en la que durante los últimos años estuvo al frente de la conducción de MasterChef, uno de los programas más exitosos de la pantalla chica. Pero más allá de eso, se encuentra feliz por la nueva oportunidad que ha tenido de retomar su carrera como actriz, esta vez en la telenovela producida por Ignacio Sada, titulada Contigo sí, lo que significará su regreso a los melodramas después de muchos años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan transparente como suele ser, Anette compartió parte de los motivos que la llevaron a salir de TV Azteca, en un periodo en el que la empresa atravesó por una serie de cambios internos que, de alguna manera, no le beneficiaron. “Debo confesar que con la nueva administración en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas, y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia, entonces dije: ‘Aquí ya no es’”, comentó la presentadora en entrevista con TVyNovelas, tras ser cuestionada sobre cómo quedó su relación laboral con la televisora.

Por supuesto, Anette tuvo una firme respuesta luego de que se le pidiera ahondar en detalles en torno a esos inconvenientes, siendo siempre muy reservada sobre los acontecimientos que por aquellos días la llevaron a replantearse el rumbo que debía tomar. “Cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle el respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero sí tengo que ser tan sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento, y específicamente conmigo, no estaba bien. No actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir, no hicieron las cosas de frente, y yo soy bien frontal, entonces, eso yo no lo respeto, y si yo no los respeto, no puedo trabajar con ellos…”, dijo puntual.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, Anette contó cómo fue que su experiencia en MasterChef la llevó a meditar sobre los acontecimientos en su carrera, pues surgió en ella la enorme necesidad de un cambio, por lo que no dudó en dar un giro repentino cuando más lo necesitaba. “Creí que era el momento indicado para salir de una zona de confort. Ya tenía seis años haciendo únicamente eso, entonces me cuestioné y dije: ‘Quiero actuar, aquí no puedo hacerlo’. A MasterChef lo amo, lo adoro, pero tenía qué pensar en qué seguía para mí…”, dijo.

Sus días en Televisa

Por otro lado, Anette ha encontrado la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente con la oportunidad que le ha dado Televisa de retomar su carrera como actriz, luego de que por varios años se mantuviera a la espera de una oportunidad. “Estoy extremadamente contenta, la verdad es que el recibimiento ha sido maravilloso, me han tratado muy bien, el ambiente es muy bonito y en la producción del señor Ignacio Sada hay una amabilidad y una buena onda que me ha hecho sentir como en casa...”, contó, para luego revelar que tras un tiempo largo de estar alejada de la actuación, retomar esta faceta fue un poco difícil para ella, incluso más que cuando tuvo la oportunidad de realizar su primer personaje. Eso sí, asegura que a estas alturas se siente como nueva.

VER GALERÍA