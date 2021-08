¡Cantantes, actores y conductores en la cocina! Así fue el divertido estreno de Masterchef Celebrity

El gran día llegó. Después de que la producción tuvo que suspender una semana las grabaciones de Masterchef Celebrity, luego de que se registraron varios contagios de Covid-19, el programa se estrenó este viernes como se había anunciado desde hace meses. Con emoción el elenco, en el que destaca la presencia de Stephanie Salas, Jimena Pérez, Aida Cuevas, Alicia Machado, David Salomón, Mauricio Islas, por mencionar algunos, ingresaron a la famosa cocina portando el mandil con su nombre para enfrentarse al primer reto que, en esta ocasión, fue uno en el que tuvieron que cocinar, en parejas, los ingredientes que contenían las cajas secretas que encontraron en su estación. Como parte de la primera edición de Masterchef Celebrity también destacó la conducción de Rebecca de Alba quien tras grabar los primeros capítulos fue una de las integrantes del elenco que dio positivo al virus.

A pesar de la contingencia que se vivió dentro de la producción, el episodio principal cumplió con la función de presentar a los participantes quienes, al azar, fueron presentándose. El primero en hablar fue Mauricio Islas quien reconoció que durante la pandemia encontró un espacio para desarrollar su talento en la cocina, comentó que tiene un restaurante que tiene de comida japonés. Por su parte, Stephanie Salas aseguró que fue su bisabuela, la señora María Luis Hidalgo, mamá de doña Silvia Pinal quien la enseñó a cocinar. Durante la entrevista de presentación reconoció que en esta competencia se siente muy cobijada por su bisabuela y por su papá: “Los siento conmigo”, dijo. Quien también destacó por su personalidad en este primer capítulo fue Laura Zapata, hermana mayor de Thalía, quien, para su primer reto cocinó al lado del comediante Tony Balardi.

Desde Madrid vimos a Jimena Pérez, La Choco, quien aprovechó las vacaciones de verano para viajar con su familia a nuestro país y participar en esta emisión donde la vimos hacer equipo con Patricia Navidad con quien, a pesar de que durante el reto tuvieron algunos problemas técnico con el manejo de algunos instrumentos de la cocina, el resultado fue bueno, pues recibieron muy buenos comentarios de los jueces: “Da muchísima emoción, creo que lo hicimos bien”, comentó La Choco luego de que el chef José Ramón les dijo que su pescado estaba “correcto”. Por su parte, Pati Navidad, reconoció que a pesar de los obstáculos que enfrentaron frente al fuero, consiguieron su objetivo: “Lo que creíamos que iba a ser malo, resultó bueno”, comentó la actriz.

Otro equipo que recibió excelentes comentarios fue el que formaron Stephanie Salas y Mauricio Islas quienes consiguieron que el chef Joserra les dijera: “El sabor es impactante". Por otra parte, el chef Aguilera, conocido por tener el paladar más exigente de los jueces, les dijo: “Me pareció muy bueno, me gustó muchísimo”. Con la misma pasión que le imprime a sus diseños, David Salomón también se colocó entre los favoritos de este primer capítulo donde, a pesar de recibir buenos comentarios, prometió mejorar su técnica: “Yo soy tremendamente perfeccionista, a mí no me puede ir bien, a mí me tiene que ir perfecto”, comentó el diseñador.

Los primeros ganadores

Tras su primera participación en la cocina, la pareja ganadora del primer reto de Masterchef Celebrity fue el de la periodista Mathilde Obregón y Germán Montero quienes se convirtieron en los primeros capitanes de la competencia; ella del equipo rojo y ella del equipo azul. Para este segundo reto los participantes tuvieron que jugar mímica para adivinar los ingredientes del platillo que les tocó cocinar a cada uno. Fue en este reto donde los concursantes se enfrentaron al momento más tenso del programa pues debido a que los capitanes no podían hablar fue cuando el caos se convirtió en el ingrediente que predominó durante toda la preparación.