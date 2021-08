Adamari López revela la cualidad que debe tener su hombre ideal

En mayo pasado, para sorpresa de todos sus fans, Adamari López utilizó su cuenta de Instagram para compartir un clip en el que dio de a conocer que había tomado la decisión de separarse de su prometido y papá de su hija Alaïa, Toni Costa. Aunque la expareja continúa muy cercana por su labor como papás, incluso los vimos vacacionando juntos en Italia, no parece ser una señal de reconciliación. Aunque es muy reciente su ruptura y la conductora está disfrutando de su soltería, recientemente fue cuestionada sobre las cualidades que debe tener el hombre que quiera conquistar su corazón y para sorpresa de sus fans una de las habilidades que mencionó es una que caracteriza a su ex: el baile.

Durante una entrevista con el programa Hoy día Puerto Rico, la actriz fue cuestionada sobre cómo debe ser el hombre que quiera conquistar su corazón, fue entonces que la presentadora hizo hincapié en una actividad con la que todos relacionan al papá de su hija: “Es importante saber bailar. Yo creo que a una mujer que le gusta que la conquisten es que la atiendan bien, es que la sepan bailar, moverse bien, en la pista de baile, quiero decir”, comentó divertida Adamari. La también actriz resaltó que debido a que a ella también le gusta mucho bailar (fue campeona de Mira quién baila, en 2011) así que es una actividad que le gusta compartir con su pareja: “Esas habilidades que ambos puedan disfrutar”, explicó.

Adamari resaltó el tema del baile debido a que próximamente la veremos como juez en el programa de Telemundo Así se baila, un proyecto que la coloca del otro lado de una competencia: “Estoy súper contenta y emocionada de que me den la oportunidad de ser jueza del programa competencia que, además va a ser sin igual, va a ser diferente. Ellos no van a estar bailando con un coreógrafo o con un profesional del baile”. Recordemos que fue precisamente durante Mira quién baile donde Cupido flechó a Adamari y Toni Costa quien fue su pareja en esta competencia donde, además de alzarse como los ganadores, también comenzaron una de las historias de amor más entrañables del medio.

Aunque Adamari ha optado por la discreción en cuanto a su separación y su nuevo estado civil, tras anunciar su separación en redes se sinceró en su programa Hoy día, donde abrió su corazón y reconoció que el proceso no ha sido fácil: “Es un tema difícil de conversar por ese respeto que le tengo a Alaïa y esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia en Hoy día sepan que mi decisión ha sido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y valorarme, he encontrado la importancia de poner siempre en primer lugar, ante todas las cosas, el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, comentó entre lágrimas

Sus grandes lecciones de vida

Unos días antes de anunciar su divorcio, la presentadora concedió una entrevista por su cumpleaños número 50 a su matutino donde recordó los capítulos más complicados de su vida y cómo esos instantes la han transformado en la mujer que es ahora: “Tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca (…) En el momento en el que yo estaba enferma yo entiendo que contaba con ese apoyo, no solo de mi familia que ha sido prioridad, sino también de ese hombre que uno amaba, tú sabes que uno equivocadamente pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, porque el lugar no te lo tiene que dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú misma y en ese momento yo no me estaba dando ese valor. Si tuviera que decirte los dos momentos más difíciles serían el divorcio y la frustración por querer ser mamá y que no llegaba”, comentó en aquella charla.