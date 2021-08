Claudia Martín habría finalizado su divorcio de Andrés Tovar La ruptura de la ex pareja se hizo pública a principios de junio pasado

La vida sentimental de Claudia Martín dio un giro meses atrás, cuando se hizo público su rompimiento con el productor de televisión Andrés Tovar. Tal situación se dio en medio de una ola de rumores que acapararon titulares, mismos a los que la actriz hizo frente con toda madurez, enviando en su momento un comunicado en el que pidió respeto para poder llevar a cabo este proceso en privado. Tras haber pasado la página de este capítulo que se dio en medio de su participación en la telenovela Fuego Ardiente, han surgido noticias en torno a esta mediática ruptura, pues han comenzado a circular versiones que indican que la intérprete y su ex se encuentran formalmente divorciados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue este 20 de agosto cuando, a través de la emisión del programa televisivo Hoy, se habló de la expareja, asegurando que el divorcio se ha finiquitado, sin que hasta el momento ninguno de los dos se haya pronunciado al respecto. Entre otras cosas, diversas publicaciones de espectáculos han asegurado que este silencio se debe a que ambos han firmado un contrato de confidencialidad, aunque esta información tampoco ha sido confirmada por ninguna de las partes. De esta manera, los exesposos estarían concluyendo un proceso que acaparó toda la atención de la prensa, luego de que se rumorara que todo había sido originado por una supuesta infidelidad por parte del productor televisivo con Maite Perroni.

Recordemos que, en su momento, la ex RBD se manifestó a través de su representante legal, el abogado Guillermo Pous, anunciando que tomaría acciones legales por difamación y divulgación de información falsa que atentaba contra su reputación, en específico en contra de Claudia Martín y de Koko Stambuk, ex pareja de Perroni. Lo cierto es que, a un tiempo de esa circunstancia, Martín se mantiene muy enfocada en sus actuales proyectos profesionales, siempre discreta sobre su vida personal, ahora como protagonista del melodrama Viviana, en el que se dice compartirá créditos con el actor Danilo Carrera. Así mismo, Tovar ha continuado produciendo televisión.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra Claudia Martín?

Días después de la polémica, Claudia Martín fue captada en las instalaciones de Televisa, en donde se tomó unos minutos para conceder una entrevista, en la que reveló cómo se encontraba, luego de que el reportero hiciera énfasis en esta pregunta. “Yo muy bien, muy bien, trabajando, agradecida con mi familia y mis seres queridos…”, explicó la intérprete a las cámaras del programa televisivo Hoy, esto a principios del mes de julio. Eso sí, la estrella de telenovelas no quiso tocar temas personales, pero sí agradeció a todos aquellos que, de alguna manera, le han brindado su apoyo. “Yo creo que la gente que siempre ha estado ahí, ahora sí que no me queda más que agradecerles, siempre eso va a ser lo más importante y sobre todo que apoyen mi trabajo…”, aseguró.

Cabe destacar que uno de los instantes más importantes en la historia de amor que compartieron Claudia y Andrés quedó registrado en las páginas de ¡HOLA!, cuando la ex pareja reveló en exclusiva imágenes de su boda celebrada en noviembre de 2019, luego de que meses atrás realizaran una ceremonia al estilo clásico de Zinacatán en San Cristobal de las Casas para celebrar su boda civil.

VER GALERÍA