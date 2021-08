¡Súper amigos! Danilo Carrera, el cómplice de juegos más divertido del hijo de Michelle Renaud

A principios de este 2021, Michelle Renaud y Danilo Carrera hicieron oficial su ruptura amorosa, a pesar de terminar su relación, los actores se han mantenido cercanos y cordiales tanto que, incluso, se habla de una posible reconciliación. Aunque los actores no han querido aclarar qué ocurre entre ellos, en varias ocasiones la actriz ha recurrido a las redes sociales para compartir divertidos momentos entre su ex y su hijo, Marcelo, de quien el galán de telenovelas se ha convertido en el mejor cómplice de juegos. Como hace mucho no lo hace, fue ahora Danilo quien utilizó su Instagram para publicar un clip donde aparece al lado del niño con quien interpretó una escena digna de un cómic de superhéroes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

Hace unos días, Danilo hablaba justamente de la excelente relación que tiene con Marcelo por quien es capaz de cualquier cosa por verlo sonreír y así lo explicó: “Es la cosa más hermosa que hay en el planeta, entonces, siempre que puedo pasar tiempo con él, ponerle una sonrisa en la cara, voy a tomar la oportunidad”, declaró el actor, la semana pasada, a Televisa Espectáculos. Fiel a sus palabras, hace unas horas, compartió en su perfil un clip donde aparece realizado un performance de Spiderman y Thanos, para el que el pequeño Marcelo utilizó su atuendo de hombre araña: “Tiene que escuchar su grito de superhéroe: ‘¡Alto ahí Thanos!’. Es un crack y ¡esa derecha!, todo un superhéroe este súper niño”, escribió el actor como descripción de este video, captado por Michelle Renaud quien durante la grabación se le escucha decir: “¡Eso Spiderman!”.

VER GALERÍA

En el clip aparece el pequeño Marcelo, personificado como Spiderman, sobre el techo de un auto en la posición característica de este personaje de ficción. En el video, Spiderman y Thanos (interpretado por Danilo Carrera) protagonizan una pelea de la que el Hombre Araña resulta vencedor. Según contó el actor, el hijo de Michelle Renaud se divierte mucho personificando a diferentes personalidades del mundo de los súper héroes: “Él quería disfrazarse, ir a comer y aprovechamos para hacer eso y darle un día mágico”, comentó haciendo referencia a que, hace unas semanas, el niño, Michelle y él grabaron otro clip en el que los tres aparecían disfrazados con ropa de súper héroes.

Por su parte, su mamá, Michelle Renaud compartió en sus historias otros videos donde la vemos pasando una divertida jornada con Marcelo, en el parque. Aunque en los clips no aparece Danilo, se presume que también se encontraba acompañándolos el actor, pues el pequeño lucía el mismo traje de Spiderman con el que aparece en la publicación de Danilo. Si bien, ninguno de los dos, han confirmado si se dieron una segunda oportunidad como pareja, durante la entrevista que hace unos días Danilo concedió a Televisa Espectáculos se le preguntó: “¿Estás feliz y estás enamorado, sí o no?”, a lo que él respondió con un: “Muy, más que nunca”, abriéndose a esa posibilidad.

VER GALERÍA

Michelle, Danilo, Marcelo y su dream team

La complicidad que Michelle y su hijo tenían con Danilo cuando eran pareja no se perdió con la ruptura, de hecho, los hemos visto tan conectados como antes, sobre todo cuando se trata de complacer al pequeño Marcelo por quien, hace unas semanas, ella se convirtió en la Black Widow, él como Black Panther y Danilo como Wolverine. Aprovechando los originales atuendos el dream team grabó un video en el que se les vio muy divertidos bailando: “Amor con súper poderes. Ayer Marcelo quiso que nos disfrazaramos todo el día e hiciéramos nuestro día normal como Black Widow y él como Black Panther, total que así le hicimos y pudo asegurar que fui la que más se divirtió”, escribió la actriz al lado de una tierna foto de madre e hijo en personaje.