Alex Fernández Jr explica que pospuso su boda por don Vicente Fernández: ‘Para que él pueda ir’

Después de que hace unos días, Alexia Hernández y Alejandro Fernández dieran a conocer que había decidido posponer su boda religiosa, misma que se realizaría en septiembre, el cantante concedió esta tarde una entrevista a Ventaneando donde dio detalles de qué lo llevó a postergar su enlace. Aunque ya había revelado que la salud de su abuelo era un factor primordial, en realidad lo que buscan los novios al cambiar la fecha de su boda es para darle el tiempo que El Charro de Huentitán requiera para asistir al enlace religioso de su nieto. Recordemos que Alex y su abuelo tienen una relación única, de hecho, el joven ha contado con el apoyo incondicional del intérprete de Acá entre nos en su lanzamiento musical.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio del lanzamiento de su nuevo sencillo, Buscando el olvido, Alex habló con Pati Chapoy de cómo está manejando la difícil situación que atraviesa su familia: “Estamos viviendo una montaña rusa porque, entre que viene Cayetana, entre que mi abuelo se va al hospital, posponemos la boda; se viene al mismo tiempo la gira, se viene canción, andamos vueltos locos. Afortunadamente, como mencionaban, mi abuelo está bien, mi abuelo está mejorando día a día, gracias a Dios. Independientemente de eso quise posponer mi boda para qué él pueda estar, para que él pueda ir a mi boda, pero bueno, gracias a Dios él está bien”, explicó el primogénito de El Potrillo. El joven dejó claro que esta noticia no significa la cancelación del enlace: “Se tienen que alinear los planetas para que se haga la boda, otra vez, pero de que la vamos a hacer, la vamos a hacer”, dijo convencido.

VER GALERÍA

El joven reveló que, por el momento, todas las actividades que tengan que ver con su boda se suspenden hasta nuevo aviso: “Ahorita vamos a posponer todo lo que sea de la boda, vamos a esperarnos a que mi abuelo se recupere al 100 para que pueda estar e ir a la boda como estaba planeado en un principio, vamos a esperar a que pueda yo despejarme un poco de trabajo para que pueda tener el tiempo”, explicó. El joven reveló que la decisión de dejar su boda religiosa para otro momento ocurrió en breve: “De hecho la acabamos de tomar hace poco, porque yo estaba esperando que mi abuelo sí se estaba recuperando, va muy bien, obviamente, es poco a poco, pero yo tenía la esperanza, pero ya se fue acercando la fecha y dijimos mejor que no. La verdad no estoy en ánimos de hacer una celebración, de hacer una fiesta, porque una cosa es el trabajo, pero hacer la boda, la celebración, todo eso prefiero posponerlo”, dijo.

El joven también habló de cómo ha ido evolucionando don Vicente: “Yo lo veo bien, está consciente, obviamente, no puede hablar porque tenía el tubo para el oxígeno, pero fuera de eso, él abría los ojos, te veía, te cerraba los ojos, se intentaba comunicar, pero está súper consciente, él está bien de su cerebro, ahorita el único riesgo que corre ahorita es el tema de una infección en el hospital, pero va avanzando muy bien con su movilidad”. Alex admitió que, aunque no sabe cuándo llegará con Alexa al altar lo que sí tiene seguro es que quieren ser papás muy pronto: “Lo que me urge es -ya lo he dicho- es tener mis hijos, muero de ganas, sobre todo ahorita con la sobrina, me han dado muchísimas ganas”, dijo,

VER GALERÍA

La gira con su papá

Independientemente del estado de salud de su abuelo, don Vicente Fernández, él y su papá ya tienen programada su primera gira juntos, un proyecto que arranca el próximo 11 de septiembre en Estados Unidos. Según confesó, este tour tenía muy emocionado al Charro de Huentitán: “Estaba muy emocionado, contento, le daba como mucha nostalgia cuando él llevaba a mi papá a acompañarlo en las primeras giras y ahora vas con tu papá, te vas a divertir, te va a gustar, te la vas a pasar increíble”, comentó. Aunque reconoció que es uno de sus retos más importantes en su joven carrera, está seguro que será una gira inolvidable: “Tengo nervios, pero también tengo nervio del bueno, me siento de alguna forma seguro porque voy a estar con mi papá en el escenario, entonces, nos vamos a divertir”, comentó el cantante.