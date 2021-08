¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Apareció en ‘Hoy’ tras sufrir una fractura en el pie

Las últimas semanas en la vida de Galilea Montijo han estado llenas de emociones. En medio de la celebración de sus 10 años de matrimonio, la conductora dio a conocer una noticia que le dio un giro agridulce a su aniversario: la sensible muerte de su papá, son Gustavo Montijo, quien lamentablemente falleció víctima del Covid-19. Esta mañana, para sorpresa de la audiencia de Hoy, la conductora entró a cuadro caminando muy despacito con un aparato inmovilizador en su pierna izquierda. Aunque ayer la vimos terminar el programa sin ningún inconveniente, según contó, fue debido a un descuido que sufrió una aparatosa caída que terminó en una fractura.

Con una gran sonrisa y la mejor actitud, al inicio del programa, Galilea le contó a sus compañeros por qué tendrá que mantenerse alejada de los tacones por un tiempo: “En la vida he metido varias veces la pata, pero en esta ocasión sí me fracturé, volé de unas escaleras por venir chismeando, que es lo mío, venía platicando, no vi unas escaleras y volé como un metro, muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño, con actitud”, comentó positiva la presentadora. Al ver su amiga presentarse al trabajo a pesar de la lesión, Raúl El Negro Araiza el recordó cuando, en 2015, Galilea se presentó en la pista del reality Bailando por un sueño en silla de ruedas, luego de que sufrió una lesión durante los ensayos. En ese sentido, Montijo dio a conocer que esta nueva lesión le recordó mucho a la que sufrió hace 11 años y reveló por qué: “En aquella ocasión fue el quinto metatarsiano del lado derecho y, en esta ocasión, es el quinto metatarsiano del lado izquierdo”, dijo.

Debido a su lesión, durante el matutino vimos a Galilea sentada en varias de sus participaciones, cabe resaltar que sus compañeros estuvieron muy al pendiente de ella, incluso, El Negro le dedicó un post en Instagram donde le escribió: “Como cuando tu hermana mete la pata. Te amo carnala”, se lee en su feed donde la tapatía comentó: “¡Yo más!”. Por otra parte, Galilea también compartió esta imagen en su país junto a la leyenda: “Pos así es esto”, esta publicación provocó la reacción de más de 80 mil de sus seguidores, incluida su compañera Andrea Legarreta y Tania Rincón, quien últimamente ha estado apareciendo en Hoy como conductora invitada. Otro famoso amigo de la presentadora que comentó fue Juanpa Zurita, quien le recordó una de sus experiencias más extremas: “Mínimo no fue el paracaídas”, escribió haciendo referencia a la vez que la tapatía venció su miedo y se lanzó de las alturas.

La lesión en el pie no le impidió a Galilea posar para su ya tradicional foto de look, un detalle que la presentadora tiene diario con sus seguidores a quienes les comparte los outfits que usa diario en el matutino. Debido a que no puede estar mucho tiempo de pie, para la instantánea de hoy, Galilea utilizó una silla desde donde presumió las prendas, de su firma Latingal, que utilizó para esta emisión. Aunque la tapatía ama usar tacones, de hecho, su colección de calzado es impresionante, para su recuperación tendrá que utilizar calzado de piso para su pie derecho, mientras que, en el izquierdo, está utilizando una bota ortopédica para mantener inmovilizada la extremidad.

Galilea Montijo, siempre con la mejor actitud

Si hay algo por lo que Galilea Montijo se ha ganado el corazón del público es por la actitud que muestra ante las adversidades. Siempre con una sonrisa en el rostro, la presentadora hace frente a este tipo de situación, como aquella ocasión que sufrió un resbalón a su llegada al foro de Hoy que provocó que requiriera asistencia médica por parte de personal de primeros auxilios de la televisora: “Estaba lloviendo, el piso ya sabes, entonces, por no caer con el coxis, no sé cómo todo se fue a la rodilla”, contó la presentadora hace un año cuando sufrió esta caída que, por fortuna, no pasó a mayores y solo quedó en un moretón en la rodilla. En aquella ocasión, a pesar del golpe, dando lecciones de profesionalismo, la conductora trabajar con normalidad, tal como ocurrió esta mañana.