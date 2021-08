¡Cuánto ha crecido! Fernanda Castillo celebra los 8 meses de su bebé, Liam

La maternidad es una de las experiencias que tocó de manera profunda el corazón de Fernanda Castillo, que se encuentra de lo más orgullosa de ver crecer a su adorado bebé, Liam, a quien procreó junto a su prometido, Erik Hayser. Por tal motivo, la actriz ha celebrado por todo lo alto el cumplemés número ocho de su pequeño, una tradición que no ha dejado de seguir desde que hiciera realidad su sueño de formar una familia, haciendo partícipes a todos sus seguidores de esta fascinante etapa, que la ha llenado de muchas satisfacciones y valiosos aprendizajes. Así, la estrella de cine y televisión lleva la cuenta regresiva para celebrar el primer cumpleaños de su hijo, quien nació el pasado 19 de diciembre, tal cual lo compartió de lo más emocionada en su momento.

Esta vez, la celebración por los ocho meses de Liam incluyó una fotografía en blanco y negro en la que aparecen madre e hijo, una postal tan entrañable que se robó los corazones de los usuarios, quienes de inmediato reaccionaron a la publicación en la que se aprecia lo mucho que ha crecido el niño. En la foto, la actriz mira fijamente la carita de su hijo, y aunque esta no se aprecia del todo, sí se percibe la espontánea sonrisa del pequeñito, quien luce una simpática sudadera con gorrito. “Lo más hermoso de mi vida, 8 meses, Liam”, escribió la protagonista de series como El señor de los cielos o Enemigo íntimo, que disfruta compartir tiernas fotos junto a su bebé, que de igual manera se ha convertido en la sensación entre todos sus fanáticos.

Por supuesto, Erik Hayser respondió a Fernanda con un breve pero emotivo mensaje, reiterando el incondicional cariño que tiene por ella y su bebé, la familia que hoy lo llena de total motivación y por la cual se siente muy orgulloso. “¡Los amo! Son lo más hermoso de mi vida”, escribió el actor. De igual manera, varios famosos se unieron de manera virtual al festejo, como lo hizo Silvia Navarro: “Qué belleza”, escribió. Así mismo Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Mauricio Ochmann, y Maite Perroni enviaron varios emojis de corazón en los comentarios del post, que ha acumulado más de 200 mil “me gusta”.

Como era de esperarse, Fernanda también presumió el pastel de cumplemés que recibió Liam, una tarta decorada con un oso panda con la leyenda “Liam, 8 meses”, un detalle que llenó de felicidad a Fernanda, que agradeció de manera rotunda a quienes le hicieron llegar este presente que ya se ha convertido en parte de cada uno de sus festejos. “Muchas gracias por celebrar tanto a Liam, por quererlo tanto, por siempre tener detalles para él, los queremos mucho”, se escucha decir a la intérprete en el video publicado en sus historias de Instagram, espacio en el que tambipen replicó varias de las felicitaciones que le hicieron llegar al pequeñito.

La ilusión de ser mamá

Para Fernanda, se trata de una etapa de total realización, en la cual ha podido reiterar lo mucho que llena su corazón de felicidad desempeñarse en esta faceta. Por tal motivo, la estrella ha dedicado los mensajes más emotivos a su bebé, como ocurrió durante la pasada celebración del Día de las Madres. “Cuando la vida nos puso a prueba tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió de lo más conmovida, haciendo alusión a la crisis de salud por la que atravesó meses atrás, y la cual por fortuna logró superar, dando muestra de la fortaleza con la que hoy asume cada uno de sus días.

